Xiaomi se chystá na příchod HyperOS. Tentokrát ukázalo nové logo

Chytré telefony vznikající pod taktovkou Xiaomi mají v posledních 10 letech společnou věc v podobě nadstavby MIUI. Zdálo se, že na tom výrobce nebude nic měnit. Jak se ale říká, vše jednou končí a s MIUI se pomalu loučíme. Na podzim letošního roku čínský výrobce prezentoval nový operační systém HyperOS, který MIUI postupně nahradí. Sluší se říci, že HyperOS je celým operačním systémem pro potřeby nejen mobilních telefonů, ale také chytrých hodinek či automobilů. Na čínském trhu by tak měly modely Xiaomi nahradit vlastně celý Android. V případě globálních trhů tomu však bude trochu jinak. HyperOS ve verzi 1.0 bude založen na nejnovějším Androidu 14, který byl představen letos v říjnu.

Xiaomi aktuálně odhalilo oficiální logo nové platformy HyperOS. Představení proběhlo skrze oficiální kanál na sociální síti X. Můžeme vidět, že logo je vcelku jednoduché a spíše slouží jen jako doplněk k názvu, kdy využívá i identický odstín modré.

We are excited to reveal the #XiaomiHyperOS logo! pic.twitter.com/p152KgKNPl