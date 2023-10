HyperOS je nový operační systém. Prvně se ukáže v Xiaomi 14

Xiaomi dnes ústy svého generálního ředitele Lei Juna oznámilo zcela nový operační systém HyperOS. Dle něj jde o velmi významný milník v oblasti softwaru od počátku historie nadstavby MIUI v roce 2010. Na samotném operačním systému se začalo pracovat již v roce 2014, tedy bezmála před 10 lety. Tehdy se zájem stáčel i na Internet věcí (IoT) a právě HyperOS bude zastřešovat veškeré produkty Xiaomi, nejen mobilní telefony či tablety.

Today marks a historic moment. After years of collective work, our new operating system, #XiaomiHyperOS, is set to make its official debut on #Xiaomi14Series. pic.twitter.com/bNJqIyD8y0