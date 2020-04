Živnostníkům pomůže znovu rozjet podnikání i T-Mobile

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Od poloviny března dává T-Mobile všem svým tarifním zákazníkům jak z oblasti domácností, tak firem mobilní data zdarma, o tom jsme již psali. V reakci na vývoj situace v zemi v důsledku vládních opatření proti koronaviru teď přichází s další nabídkou podpory, tentokrát v podobě balíčku služeb pro živnostníky a malé či střední firmy, které dopady způsobené epidemií COVID-19 zasáhly nejtíživěji, jak oznamuje v tiskové zprávě. Balíček zvýhodňuje mobilní hlasové služby, pořízení HW a zejména pak využívání fixních a ICT služeb.

„Chceme naše zákazníky v této těžké době podržet. Chceme jim usnadnit nejen návrat k běžné činnosti, ale především umožnit úspěšně zahájit fungování v digitálním prostředí,“ říká Juraj Bóna, výkonný ředitel společnosti T-Mobile Česká republika. Novou zkušenost s nástroji pro komunikací na dálku získala za pár týdnů podle T-Mobile získala řada podnikatelů například z oblasti vzdělávání, sportu, právních služeb nebo umění. „Věříme, že využívání moderních komunikačních a digitalizačních nástrojů přinese restart podnikání v zemi a významně sníží riziko dalších ekonomických ztrát,“ dodává Bóna.

T-Mobile dodává, že základem pro rychlou adaptaci na nový způsob práce je kvalitní připojení a ICT služby, které umožní bezpečně pracovat vzdáleně odkudkoli, obchodovat on-line a digitalizovat firemní agendu. T-Mobile proto nabízí nejvyšší dostupné připojení na konkrétní adrese za zvýhodněných podmínek (například rychlost 50 Mbit/s přijde na 299 Kč, což je standardně cena připojení v rychlosti 20 Mbit/s). Nabídku lze aktivovat až do 30. června a platí půl roku od data aktivace. Půl roku zcela zdarma pak mohou zákazníci využívat nástroje pro digitální kancelář, Microsoft Teams a on-line verze základních aplikací Office 365 obsahující například 50GB e-mailovou schránku nebo 1TB cloudové úložiště.

T-Mobile zařadil do speciálního balíčku na tři měsíce zdarma také kompletní T-Cloud služby. Jejich prostřednictvím lze automaticky ukládat do cloudu jak firemní data, tak obsah mobilních zařízení, přitom všechny operace koncových stanic i mobilních zařízení jsou ošetřeny speciálním antivirovým řešením Kaspersky. Zákazníci mají k dispozici i speciální IT podporu po telefonu a zdarma dvouhodinovou konzultaci pro optimální nastavení uvedených ICT služeb.

Hlasové služby zdarma dostanou zákazníci, kteří nemají neomezené volání přímo v tarifu. Nabídku lze aktivovat od 1. května do 30. června a platit bude 90 dní. Podnikatelé také pořídí nová zařízení již od 1 koruny bez nutnosti smluvního závazku. Díky Magenta 1 Business dostanou každý měsíc od operátora navíc příspěvek na splátky zařízení nebo příslušenství ve výši 10 % z fakturované částky.

Zákazníky by mohla zaujmout také nabídka marketingového nástroje Prospector, jejž operátor nabízí ve spolupráci s partnerem BizMachine na tři měsíce od aktivace zdarma. Data dostupná v této databázi mohou firmě usnadnit cílení obchodních nabídek na potenciální zákazníky. Podrobné informace a podmínky speciálního balíčku COVID-19 pro podnikatele jsou k dispozici na webu nebo prostřednictvím zákaznické linky na čísle 800 73 73 33.