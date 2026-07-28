Hrozí konec dalšího oblíbeného výrobce? Zatím to popírá

Technologickou scénou rezonuje zpráva, podle které má mladá značka Nothing projít zásadním útlumem – podle informací totiž má společnost opustit minimálně 12 globálních trhů a vydat se ve stopách OnePlus. Zprávy navíc hovořily o drastických škrtech – propustit by se mělo až 40 % zaměstnanců, přičemž výzkumná a vývojová centra v Číně a Londýně měla přijít o polovinu, respektive více než třetinu lidí.
⚠️FAKE NEWS... We are not shutting down any markets. Inaccurate reports are being circulated; Phone (4b) sold 29,537 units on Day 1 only, breaking records in its price segment.— Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) July 24, 2026
What we are doing is reorganising our teams to prepare for our next phase of growth. We are… pic.twitter.com/gjA8A8GGfM
Vedení Nothingu však na tato obvinění zareagovalo nekompromisně – spoluzakladatel společnosti Akis Evangelidis označil zprávy za nepravdivé. Podle něj firma neopouští trhy, ale naopak zefektivňuje svůj provoz před další fází růstu. V rámci transformace tak prý vznikají specializované obchodní jednotky a dochází ke slučování jednotlivých národních zastoupení pod regionální centrály. Evangelidis sice připustil, že proces reorganizace měl dopad na některé pracovní pozice, uváděná čísla o masivním propouštění však označil za těžce přehnaná. Nicméně podobně argumentovalo i OnePlus a dnes už víme, jak to dopadlo...
Jedním z hlavních argumentů zprávy o konci Nothingu byly údajně slabé prodeje nového telefonu Nothing Phone (4b). Zpráva totiž tvrdila, že se od jeho nedávného uvedení na trh prodalo pouhých 20 tisíc kusů. I tato tvrzení Evangelidis rozporuje konkrétními daty – novinka podle něj měla jen během prvního dne prodeje zaznamenat 29 537 prodaných kusů. V reakci na to vyzval média k větší novinářské etice a ověřování faktů, přičemž zdůraznil, že rozhodnutí ovlivňující lidské životy firma nikdy nebere na lehkou váhu.
Jak dodává gsmarena.com (viz gsmarena.com), ani tím však příběh nekončí. Autor původní zprávy na vyjádření spoluzakladatele Nothingu totiž reagoval s tím, že vedení firmy mělo celý týden na to, aby se k zjištěním vyjádřilo. Jelikož společnost v dané lhůtě nepředložila žádné oficiální stanovisko a zjištění nevyvrátila, tak si za svou publikovanou zprávou (viz digit.in) nadále stojí (viz níže).
We gave your team the entire week to respond to our findings. They had no official statement to offer and denied nothing we reported. Digit stands by its story. https://t.co/5d9004EGk6— Siddharth Chauhan (@sidOnTheRecord) July 24, 2026
Nothing Phone (4b) 8/128
|Rozměry
|164,4 × 78,2 × 8,6 mm, 210 g
|Displej
|AMOLED, 6,77" (1 080 × 2 344 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 128 GB
|Akumulátor
|5 200 mAh
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