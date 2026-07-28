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Hrozí konec dalšího oblíbeného výrobce? Zatím to popírá

Marek Vacovský
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Hrozí konec dalšího oblíbeného výrobce? Zatím to popírá
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Zpráva o tom, že se Nothing chystá opustit více než tucet světových trhů a masivně propouštět, vyvolala silnou vlnu dohady
  • Spoluzakladatel značky Akis Evangelidis označil zprávu za nepravdivou
  • Firma podle něj jen projde reorganizací

Technologickou scénou rezonuje zpráva, podle které má mladá značka Nothing projít zásadním útlumem – podle informací totiž má společnost opustit minimálně 12 globálních trhů a vydat se ve stopách OnePlus. Zprávy navíc hovořily o drastických škrtech – propustit by se mělo až 40 % zaměstnanců, přičemž výzkumná a vývojová centra v Číně a Londýně měla přijít o polovinu, respektive více než třetinu lidí.


Vedení Nothingu však na tato obvinění zareagovalo nekompromisně – spoluzakladatel společnosti Akis Evangelidis označil zprávy za nepravdivé. Podle něj firma neopouští trhy, ale naopak zefektivňuje svůj provoz před další fází růstu. V rámci transformace tak prý vznikají specializované obchodní jednotky a dochází ke slučování jednotlivých národních zastoupení pod regionální centrály. Evangelidis sice připustil, že proces reorganizace měl dopad na některé pracovní pozice, uváděná čísla o masivním propouštění však označil za těžce přehnaná. Nicméně podobně argumentovalo i OnePlus a dnes už víme, jak to dopadlo...

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Jedním z hlavních argumentů zprávy o konci Nothingu byly údajně slabé prodeje nového telefonu Nothing Phone (4b). Zpráva totiž tvrdila, že se od jeho nedávného uvedení na trh prodalo pouhých 20 tisíc kusů. I tato tvrzení Evangelidis rozporuje konkrétními daty – novinka podle něj měla jen během prvního dne prodeje zaznamenat 29 537 prodaných kusů. V reakci na to vyzval média k větší novinářské etice a ověřování faktů, přičemž zdůraznil, že rozhodnutí ovlivňující lidské životy firma nikdy nebere na lehkou váhu.

Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b)
Na celou obrazovku
Nothing Phone (4b) jsme již měli možnost si vyzkoušet

Jak dodává gsmarena.com (viz gsmarena.com), ani tím však příběh nekončí. Autor původní zprávy na vyjádření spoluzakladatele Nothingu totiž reagoval s tím, že vedení firmy mělo celý týden na to, aby se k zjištěním vyjádřilo. Jelikož společnost v dané lhůtě nepředložila žádné oficiální stanovisko a zjištění nevyvrátila, tak si za svou publikovanou zprávou (viz digit.in) nadále stojí (viz níže).


Nothing Phone (4b) 8/128Přejít do katalogu

Nothing Phone (4b) 8/128

Rozměry164,4 × 78,2 × 8,6 mm, 210 g
DisplejAMOLED, 6,77" (1 080 × 2 344 px)
Fotoaparát50 Mpx
ProcesorQualcomm Snapdragon 6 Gen 4,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 128 GB
Akumulátor5 200 mAh
digit.in, gsmarena.com
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Diskuze ke článku
Mara Studna
Mara Studna
Celý ten proceas oživit Nokii byl takový nemastný a neslaný a Nothing to asi moc nezachrání,snad čas ukáže.
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Ben Ben
Ben Ben
Oblíbeného? Ok...
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Ivan Hrabec
Ivan Hrabec
Každý takový "výrobce" chce nahrabat do své kapsy vnucením svého "nej". Samozřejmě nikdo nenutí kupovat tento výrobek, ale pro mne je to zbytečné jako Honor, Nokie a pod.
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David Rajtr
David Rajtr
Naposledy upraveno: 16:10
Ani by mě to nepřekvapilo, Nothing má dlouhodobě slabé prodeje, a ročně dodá cca kolem 1 milionu telefonů. A to dělá telefony mezi 10-20 tisíci Kč, repsektive střední třídu a budget vlajky.
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