Zdá se, že ASUS končí s řadou ZenFone

Jak informoval na základě informací „od dobře obeznámených osob“ tchajwanský web finance.technews.tw, jehož zprávu převzaly světová média jako gsmarena.com, ASUS pravděpodobně ukončí řadu ZenFone, kterou založil v roce 2014.

ASUS has reportedly shut down its Zenfone division :( https://t.co/4g3K2p9QaJ