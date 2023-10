Zapište si do kalendářů. Oppo 19. října globálně představí řadu Find N3

Oppo připravuje na příští týden poměrně velkou akci, na které globálně představí velmi důležitou řadu Find N3. Pokud máte dobrou paměť, možná si vzpomenete, že Oppo Find N3 Flip již představeno bylo, avšak jen pro Čínu. Tento véčkový telefon s ohebným displejem a třemi hlavními fotoaparáty se však ukáže ještě jednou, a to na singapurské globální premiéře. Jak ale naznačuje oficiální grafika výrobce, skutečně dojde na odhalení řady telefonů, a to znamená, že nezůstane jen u jednoho zařízení.

Introducing not one, but two game-changing foldables.



Tune into the #OPPOFindN3Series Global Launch and witness the future unfold.

🔗 https://t.co/Fwkyuf02Om pic.twitter.com/G8xFYaqEeZ