Zaměstnanci Applu na Štědrý den protestují za lepší pracovní podmínky

Nespokojení zaměstnanci společnosti Apple se rozhodli v rámci hnutí „Apple Together“ na Štědrý den protestovat za lepší pracovní podmínky. Stěžují si konkrétně na absenci placené nemocenské, nedostatek respektu na pracovišti či (neexistující) zdravotní péči v oblasti mentálního zdraví. Velké množství bývalých zaměstnanců Applu přitom uvádí, že jim pracovní zkušenost u Applu způsobila nepřiměřený stres, syndrom vyhoření nebo dokonce zažili šikanu ze strany zákazníků. Jedná se tak především o osoby, které jsou zaměstnány v oficiálních Apple Storech, jejichž největší koncentraci najdeme v USA. Nejbližší Apple Store od ČR je provozován v Německu.

Calling all Apple workers and patrons!



Tomorrow, December 24th, 2021, Apple workers are staging a walkout/callout to demand better working conditions.



Strike funds are available for participants: https://t.co/xYESzWc196.



Don't cross the picket line.#AppleWalkout 🖤✊ pic.twitter.com/U9OexqTLv9