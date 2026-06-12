Záloha vašeho Androidu se nyní započítává do kvóty pro úložiště do Googlu

Google (google.com) začal započítávat záložní data z vašeho telefonu s Androidem do úložného prostoru vašeho účtu Google. Dříve se záložní data z Androidu, včetně SMS, historie hovorů a nastavení zařízení, do kvóty úložného prostoru Google nezapočítávala. Jedinými záložními daty, která se započítávala, byla služba Google Fotky a MMS.
V rámci této změny poskytuje Google uživatelům systému Android větší kontrolu nad tím, co bude do zálohy zahrnuto. Google přidává také přepínače pro zapnutí/vypnutí zálohování SMS a MMS zpráv, historie hovorů a nastavení zařízení. Tyto nové možnosti budou zaváděny v průběhu následujících týdnů.