Zakladatel značky Nothing zhodnotil OnePlus 11. Jak zní jeho verdikt?

Podnikatel Carl Pei známý jako inovátor v oblasti technologické scény a také bývalý spoluzakladatel značky OnePlus se v současnosti plně věnuje Nothing, přesto si našel čas, aby otestoval nejnovější OnePlus 11. Ačkoliv není příliš běžné vydávat recenze na produkty dnes již konkurenčního výrobce (běžně Carl Pei používá samozřejmě Nothing Phone), rozhodl se novinku OnePlus zhodnotit.

An insider's perspective like no other! 👀



Join @getpeid, CEO of Nothing, as he provides an exclusive review of the new OnePlus 11.



Watch the full video here: https://t.co/3cYhLhjjgA pic.twitter.com/RL15FspwSR