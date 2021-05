Zakladatel Telegramu označil uživatele iPhonů za „digitální otroky“

Zakladatel oblíbené chatovací platformy Telegram, Pavel Durov, se v minulosti již několikrát nepříliš lichotivě vyjádřil na účet společnosti Apple a jejích produktů. Tentokrát si však vzal „na paškál“ také samotné uživatele smartphonů s logem nakousnutého jablka.

Na jeho osobním kanálu na platformě Telegram uvedl v souvislosti s reportáží The New York Times o tom, jak Apple monitoruje čínské uživatele a informace poskytuje čínské vládě, že Apple „velmi účinně využívá business model založený na prodeji zastaralých zařízení za přemrštěnou cenu uživatelům uzamčeným v Apple ekosystému.“ Pavel Durov má údajně pokaždé, když musí Telegram testovat na systému iOS, pocit, jako by se vrátil do středověku. 60Hz displeje iPhonů podle něj nemohou soupeřit se 120Hz zobrazovacími panely moderních smartphonů s Androidem.

Zároveň však také nazval uživatele iPhonů „digitálními otroky“, neboť mohou používat pouze aplikace, které jim Apple povolí. Podle jeho slov jej tedy nepřekvapuje, že Komunistická strana Číny oceňuje totalitní přístup Applu, a nyní má díky cupertinské společnosti naprostou kontrolu nad daty všech (čínských) občanů používajících iPhony.

🚨NEW: Apple is jeopardizing its Chinese users’ data and augmenting the Chinese government’s censorship to placate authorities and keep its business running.



Here is our multiyear investigation into Apple's Faustian bargain in China: https://t.co/OC8n9WrLaR