Vyhlášení slepého fototestu Huawei Mate 50 Pro vs. iPhone 14 Pro

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V tomto týdnu jsme si pro vás připravili slepý fotoduel vlajkových smartphonů Huawei Mate 50 Pro a Apple iPhone 14 Pro, kde jsme srovnávali snímky pocházející z hlavního snímače, ultraširokoúhlého objektivu a také teleobjektivu.

V sérii pořízených snímků jste si přitom mohli prohlédnout fotografie pořízené ve dne i v noci, ale také záběry z místnosti s umělým osvětlením či makro snímky. Nyní přichází čas vyhlášení, který smartphone se skrýval pod označením „vzorek č. 1“ a „vzorek č. 2“, také posoudíme, jak telefony fotí.

Za zapůjčení děkujeme společnosti Mobil Pohotovost, která nabízí novinky, díky své službě Koupíš, Prodáš, Prodáš, Splácíš, za ceny již od 98 Kč za měsíc.

Fotí lépe Huawei Mate 50 Pro, nebo iPhone 14 Pro? SROVNÁNÍ

Huawei jako vzorek č. 1, iPhone jako vzorek č. 2

Mnozí z vás správně uhodli, že pod označením vzorek č. 2 se skrývá iPhone 14 Pro, jehož snímky mají někde nádech do žluta, zatímco pod vzorkem č. 1 jste si mohli prohlédnout fotografie pořízené smartphonem Huawei Mate 50 Pro. V obou případech jsme snímky pořizovali bez manuálních úprav expozice, zaostření či jakýchkoliv dalších nastavení a podle mřížky se snažili zachytit stejný záběr. To však samozřejmě v některých případech nebylo dost dobře možné, což je patrné především u teleobjektivu s mírně jinou úrovní optického zoomu/ohniska, viz detailní parametry níže.

Huawei Mate 50 Pro

Standardní senzor 3,5× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Rozlišení 50 Mpx 64 Mpx 13 Mpx Světelnost objektivu f/1.4 až f/4.0 f/3.5 f/2.2 Ohnisková délka 24 mm 90 mm 13 mm (120°) Stabilizace optická optická bez stabilizace Zaostření PDAF, Laser AF PDAF PDAF

Apple iPhone 14 Pro

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv 3× teleobjektiv Rozlišení 48 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.78 f/2.2 f/2.8 Ohnisková délka 24 mm 13 mm 77 mm Stabilizace optická bez stabilizace optická Zaostření Dual Pixel PDAF PDAF PDAF

Který podle nás fotí lépe?

V první řadě je dobré zmínit, že fotografie z obou smartphonů budou vypadat na displejích skvěle. Proto jsme porovnávali především vybrané části snímků. Ve zkratce lze konstatovat, že se nám více zamlouvaly snímky pořízené smartphonem Huawei Mate 50 Pro, a to především kvůli o dost lepšímu teleobjektivu, nočnímu režimu a celkově přirozenějšímu vykreslení detailů. Na rozdíl od iPhonu 14 Pro, který jinak fotí rovněž velmi povedeně, totiž Huawei Mate 50 Pro nevyužívá v takové míře digitální doostřování, viz video.