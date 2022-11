Čínskou továrnou Foxconn zavládly nepokoje, ovlivní to dodávky iPhonů?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Centrální Čína je domovem továrny společnosti Foxconn zodpovědné za produkci iPhonů, v současnosti jsou zde však namísto probíhající výroby k vidění spíše potyčky mezi zaměstnanci a ozbrojenými složkami. Důvodem jsou přísné restrikce spojené s koronavirem, kvůli nimž byli podle informací arstechnica.com noví zaměstnanci umístěni do karantény (což je standardní postup před tím, než mohou jít pracovat k výrobním linkám) bez nároků na dříve slíbené bonusy. Protesty navíc údajně začaly „jen“ kvůli tomu, že dělníci chtěli slyšet vyjádření od vedoucích pracovníků továrny, ti však na ně místo toho okamžitě zavolali policii.

Pro Apple, který vyrábí valnou většinu iPhonů v Číně, to tak znamená další komplikace, údajně se však již ze zmíněné továrny snaží přesunout produkci jinam. V současné podobě se tak nepředpokládá, že by to nějak zásadně ovlivnilo dodávky iPhonů, rozhodně je to však důvodem ke znepokojení.