YouTube měl výpadek, nyní je však zpět v plné síle

Pokud na YouTube sledujete videa dnem i nocí, pravděpodobně jste zaznamenali přibližně hodinový výpadek, který znemožnil používat YouTube, ale také přidružené služby, jako je YouTube TV či seriály a filmy zakoupené skrze Google TV.

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates.