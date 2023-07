Xiaomi ve stopách Pixelu 4 pracuje na ovládání bezdotykovými gesty

Ovládání smartphonů pomocí bezdotykových gest „mácháním“ rukou před displejem není žádnou novinkou. Poprvé jsme se s technologií setkali již v roce 2013 u Samsungu Galaxy S4, v roce 2019 pak tato gesta znovu oživil Google s řadou Pixel 4. Ačkoliv se tento způsob ovládání nijak zvlášť neuchytil (nepočítáme do něj poměrně běžné gesto pro pořízení selfies apod.), zdá se, že Xiaomi připravuje zařízení, které má přesně tuto funkcionalitou nabídnout.

Also, one of the upcoming #Xiaomi devices will feature ToF camera on screen (probably tablet), allowing to

*automatically lock screen when you walk a certain distance away

*light screen when you come near device

*play/pause playback

*turn pages

*answer/end calls

*adjust volume pic.twitter.com/0UNiWzlZjk