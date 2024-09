Jak fotí Xiaomi 14T (Pro) za zhoršených světelných podmínek?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Líbí se vám novinky od Xiaomi, model 14T a 14T Pro? Věříme, že ano, po stránce designu dospěla a funkční výbavou se řadí k mobilní smetánce. Jak ale fotí? I na to jsme se zaměřili, konkrétně na fotografie za zhoršených světelných podmínek. Xiaomi se chlubí, že s novými čipy přicházejí i vylepšené noční snímky, a tak jsme se je rozhodli otestovat za vás.

Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Typ hlavního snímače Sony IMX906 OmniVision OV50H (Light Fusion 900) Rozlišení hlavního snímače 50 Mpx 50 Mpx Velikost senzoru hlavního snímače 1/1.56” 1/1.31” Světelnost hlavního snímače ƒ/1.7 ƒ/1.6 Optická stabilizace hlavního snímače ano ano Teleobjektiv 50 Mpx, ƒ/1.9, 1/2.76” 50 Mpx, ƒ/2.0, 1/2.76” Ultraširokoúhlý snímač 12 Mpx, 120°, ƒ2.2, 1/3.06″ 12 Mpx, 120°, ƒ2.2, 1/3.06″ Selfie fotoaparát 32 Mpx 32 Mpx

Co se týká tabulkových hodnot, výhodu má samozřejmě dražší model 14T Pro, který se chlubí hlavním snímačem OmniVision OV50H (Light Fusion 900) se světelností ƒ/1.6. Špatně na tom však není ani jeden model, a to nejen co se týká hlavního snímače, ale i teleobjektivu a ultraširokoúhlého snímače. Výsledky z obou modelů a ze všech tří fotoaparátů si můžete prohlédnout v galerii níže.

Xiaomi 14T Pro

Ukázky z hlavního fotoaparátu

Ukázky z teleobjektivu

Ukázky z ultraširokoúhlého snímače

Xiaomi 14T

Ukázky z hlavního fotoaparátu

Ukázky z teleobjektivu

Ukázky z ultraširokoúhlého snímače