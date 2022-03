Xiaomi Smart Band 7 má mít GPS a Always-on displej

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Mezi nejoblíbenější chytré náramky bezpochyby patří Xiaomi Mi Smart Band 6. Dle informací logger.fr se již intenzivně pracuje na nástupci s označením Smart Band 7. Měl by přinést opět vylepšení, která z něj udělají ještě schopnější zařízení. Například displej by se měl opět zvětšit. Naznačují to informace o rozlišení, které má být 192 × 490 pixelů, kdy mezigeneračně došlo výrazně k nárůst rozměru do šířky. Náramek by tak měl být o něco širší a konzumace obsahu pohodlnější.

Mezi novinkami se má objevit také režim Always-On, díky kterému budete moci mít vše neustále na očích. Vítanou funkcí bude GPS, která se postupně objevuje ve více levných náramcích, což znamená, že Xiaomi nezůstane pozadu. Spekuluje se též o funkci Smart Alarm, která době vámi zvoleného buzení vyčká, až vstoupíte do lehké spánkové fáze a samotné probuzení by mělo být příjemnější.

Prozatím se neví, zda bude k dispozici NFC, avšak minulá generace jej už mohla mít a lze předpokládat, že obdobně to bude i letos. Otazníky visí také nad výdrží, kdy spekulace kolem 15 dní vypadají až moc slibně.