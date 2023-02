Xiaomi 13 Lite na vás hledí velkým okem a láká 256GB pamětí

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi dnes představilo další přírůstek do své vlajkové řady 13. Jmenovitě se jedná o cenově dostupnější kousek Xiaomi 13 Lite, který se snaží přinášet vyváženou výbavu ve vyšší střední třídě. Design je poplatný aktuálnímu směru Xiaomi, zaujme zajímavě řešený fotomodul na zadní straně, kterému dominuje velký kruh, do něhož výrobce umístil dvojici fotoaparátů. Jedná se o 50megapixelový hlavní snímač Sony IMX766, u kterého však Xiaomi vůbec nezmiňuje optickou stabilizaci obrazu, což by případně byla obrovská škoda. Doplňuje jej 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv Sony IMX 355. Vedle pomyslného „velkého oka“ je ještě prostor pro třetí fotoaparát, kterým je zcela postradatelný 2megapixelový makro snímač.

Zatímco fotoaparáty díru do světa neudělají, displej se povedl. Připraven je 6,55" AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje až 1 000 nitů. O výkon se stará Snapdragon 7 Gen1 podpořený 8GB operační pamětí. To by mělo stačit i náročnějším uživatelům, totéž lze konstatovat o 256GB interní paměti. Co je naopak zcela neomluvitelné, je nasazení zastaralého Androidu 12, který by v novém telefonu vyšší střední třídy již neměl co dělat.

Za pozornost stojí jakási obdoba Dynamic Islandu od Xiaomi. V displeji je velký průstřel, do kterého výrobce vměstnal hned dva čelní fotoaparáty pro seflies. Hlavní 32megapixelová čelní kamerka je doplněna 8megapixelový portrétním snímačem.

V útrobách mobilu je nevelká baterie s kapacitou 4 500 mAh, přičemž podporuje 67W drátové nabíjení. Pomocí něho celý telefon nabijete za pouhých 40 minut. Xiaomi ignoruje bezdrátové nabíjení. V další výbavě můžete počítat s Wi-Fi 6, 5G či NFC a Bluetooth 5.2.

Xiaomi 13 Lite se začne na českém trhu prodávat 13. března v černé, modré a růžové barevné variantě. Cena je nastavena velmi ambiciózně a činí 11 999 Kč.