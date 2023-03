Trojlístek vlajkových lodí řady Xiaomi 13 na českém trhu prozatím doplňuje odlehčený model s přídomkem Lite. Láká na skvělý displej, tenký design či rychlé nabíjení. Cena však atakuje bezmála 12 tisíc korun a v této hladině se Xiaomi dopustilo hned několika zásadních přešlapů.

Xiaomi už dávno není tím výrobcem, který se podbízí cenou nebo se zaměřuje jen na méně náročné uživatele. V jeho portfoliu najdete vlajkové lodě, jejichž cena přesahuje i hranici 30 tisíc korun. Aktuální vlajkovou řadu 13 doplňuje i telefon s přídomkem Lite. Ačkoliv se názvem hrdě hlásí k těm nejlepším, má spíše potíže prosadit se ve vyšší střední třídě, kam ho katapultovala cena blížící se 12 tisícům Kč. Výrobce vsadil jako obvykle na osvědčené trumfy v podobě líbivého vzhledu, kvalitního displeje či rychlého nabíjení. Potěší i velká 256GB paměť. Bude to však stačit k úspěchu?

Technické parametry Xiaomi 13 Lite 256 + 8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 159,2 × 72,7 × 7,2 mm , 171 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP53 Displej Super AMOLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Snapdragon 7 Gen1 , CPU: 1×2,4 GHz + 3×2,36 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 0:40 hodin Dostupnost březen 2023, Kč

Obsah balení

Balení Xiaomi 13 Lite obsahuje kromě telefonu a USB-A/USB-C kabelu také 67W adaptér a praktické (průhledné) silikonové pouzdro.

Líbilo se nám včetně adaptéru i pouzdra

Konstrukční zpracování: elegán každým coulem

Pokud se Xiaomi něco opravdu povedlo, je to vzhled. Zejména ve světle modré variantě působí mobil elegantně a propracovaně v každém detailu, zatímco v námi testované černé osloví spíše konzervativněji smýšlející zájemce. Obě strany zařízení jsou mírně zaoblené, což především na zádech zajišťuje velice pohodlné uchopení. Opticky působí telefon velice tence díky zúžení v bocích. Přesto se například boční tlačítka pohodlně tisknou.

Zpracování patří spíše k tomu lepšímu. Čelní stranu chrání sklíčko Gorilla Glass 5, zatímco záda již obyčejné sklo. Rámy telefonu jsou plastové. Plusové body mobil sbírá rovněž za matnější provedení zad, na kterých takřka neulpívají otisky prstů. Poznávacím znamením budiž i méně obvyklý modul s fotoaparáty, kdy dva objektivy jsou zakomponovány do kruhu, zatímco třetí je zvlášť. Stinnou stránkou je vystoupení fotomodulu, kvůli čemuž se telefon lehce kývá. Řešením je ochranné pouzdro, třeba i to, co výrobce dodává v základním balení.

Na spodní hraně je USB-C a šuplíček pro až dvě nano SIM. Počítat můžete s mírně zvýšenou odolností se stupněm krytí IP53, což znamená, že telefon odolá polití či zmoknutí.

Líbilo se nám povedený design

dobrá ergonomie

Nelíbilo se nám jen nízký stupeň krytí

Displej: hlavní přednost

Dominantou čelní strany je mírně zakřivený AMOLED panel s takřka symetrickými rámečky po stranách. Na 6,55" operuje Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvence. Potěší vysoký jas, který ve špičce dosahuje 1 000 nitů, čitelnost je tak i na ostrém slunci velice dobrá. Dostalo se rovněž na Always-On, který funguje přesně tak, jak čekáte, nikoliv 10 vteřin jako u levnějších modelů. O ochranu displeje se stará, jak jsme si již řekli, sklíčko Gorilla Glass 5. Přímo do displeje je integrována optická čtečka otisků prstů, která je v ideální výšce a funguje velmi svižně.

Líbilo se nám 120Hz obnovovací frekvence

velmi tenké rámečky

spolehlivá optická čtečka otisků prstů

špičkový maximální jas

Zvuk: zbytečný ústupek

Se zvukem si Xiaomi tentokrát hlavu příliš nelámalo a z nepochopitelných důvodů nenasadilo stereo reproduktory. Ve vyšší střední třídě skutečně zbytečné šetření, telefon tak hlasitou reprodukcí rozhodně neoslní. Chybějící 3,5mm jack nepotěší, ale už asi málokoho překvapí.

Nelíbilo se nám nemá stereo reproduktory

Výkon hardwaru: velká paměť se hodí

V rámci vyšší střední třídy se Xiaomi snaží držet velmi slušný standard, co se výkonu týče. V modelu 13 Lite tepe Snapdragon 7 Gen1, který je spojen s 8GB RAM, což z telefonu dělá spolehlivého parťáka i pro hraní her. Velmi dobrou zprávou rovněž je, že má 256GB interní paměť, ze které zbývá zhruba 228 GB po prvním zapnutí pro vás. Jedná se však o hodnotu konečnou, paměťovky telefon nepodporuje.

Benchmark testy

Líbilo se nám výkonný hardware

velká interní paměť

Výdrž baterie: slušný standard

Uvnitř telefonu je tentokrát baterie s kapacitou 4 500 mAh, což není nijak moc a více než jeden den bez nabíjení telefon zpravidla nevydrží. Jde tak spíše o průměrnou výdrž. Pakliže byste potřebovali delší výdrž, doporučujeme deaktivovat režim Always-On. Výdrž dokáže z části kompenzovat velmi rychlé nabíjení s výkonem 67 W. Celý telefon nabijete za pouhých 40 minut. Bezdrátové nabíjení nicméně chybí, což je poměrně škoda.

Líbilo se nám rychlé drátové nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: vše, jak má být

V oblasti konektivity na uživatele čeká podpora 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, ale dokonce i infraport. Z navigačních služeb se lze spolehnout na GPS, GLONASS, BDS, QZSS, NavIC i evropský systém Galileo.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: nemá čím zaujmout

V případě fotoaparátů vsadilo Xiaomi na méně tradičně řešený fotomodul, který se skládá z kruhového otvoru, kde jsou dva objektivy, a separátního třetího snímače. Hlavní fotoaparát má 50 megapixelů s velikostí snímače 1/1,56" a světelností f/1.8. Velkou kaňkou na kráse je bohužel chybějící optická stabilizace obrazu, která je ve vyšší střední třídě již takřka samozřejmostí. Sekundární fotoaparát je tradičně ultraširokoúhlý, avšak s 8 megapixely rozhodně konkurenci nezastíní. Výčet uzavírá poměrně zbytečný makro fotoaparát, a to kvůli nízkému 2megapixelovému rozlišení.

Xiaomi 13 Lite Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý fotoaparát Makro fotoaparát Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 2 Mpx Optická stabilizace ne ne ne Velikost snímače 1/1,56" ? ? Světelnost f/1.8 f/2.2 f/2.4 Šířka záběru 86° 119° ?

Hlavní fotoaparát podává při fotografování ve dne opravdu výborné výkony, kdy jsou snímky ostré, detailní, s velkým dynamickým rozsahem a minimem šumu, který lze během dne nalézt jen při přiblížení stinných míst. Líbí se nám i barevné podání, kdy se Xiaomi drží na uzdě a nesnaží se je zbytečně zvýraznit. Jiná situace panuje v interiérech, kde je podmínkou kvalitní fotky dostatek světla. V aplikaci fotoaparátu sice můžete vidět i možnost dvojnásobného přiblížení, avšak jde jen o digitální zoom, který samozřejmě degraduje kvalitu.

Pokud se dostanete do prostředí s velmi slabým světlem, případně budete fotit v noci, automatický režim aktivuje noční režim. Lze jej sice vypnout, ale pokud chcete z nočního focení alespoň něco mít, rozhodně jej ponechte aktivní. Navzdory chybějící optické stabilizaci se telefonu daří i v noci fotit slušné a detailní snímky. Samozřejmě se občas šumu nevyhnete.

Čelní fotoaparát je v nezvykle podlouhlém průstřelu uprostřed a není sám. Společnost hlavní 32megapixelové kamerce dělá ještě 8megapixelový snímač hloubky.

Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu

Záznam videa vás asi nijak zvlášť nepřekvapí. Maximem je 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Plynulost je ucházející, stejně tak kvalita obrazu a zvuku.

Xiaomi 13 Lite (testovací video) – 4K, 30 FPS

Líbilo se nám slušný hlavní fotoaparát

Nelíbilo se nám chybí optická stabilizace obrazu

zbytečný makro objektiv

Software: špatné zprávy

Xiaomi bohužel ve vyšší střední třídě dává všem zájemcům najevo, že se o softwarovou stránku telefonu nehodlá příliš starat. Jinak nelze pochopit, že se v telefonu nachází zastaralý Android 12. Nad ním bdí nadstavba MIUI 14.0.8 a počítat můžete s lednovými bezpečnostními záplatami. Malou náplastí na vše budiž fakt, že je prostředí opravdu precizně optimalizované a vše funguje tak, jak má. Přehlednost má sice MIUI na štíru, ale jde do jisté míry o subjektivní záležitost.

Líbilo se nám odladěný systém

Nelíbilo se nám zastaralý Android

Zhodnocení

Xiaomi se pokouší jít tradiční cestou stylových telefonů, které se mají líbit a dobře používat. Bohužel zapomíná, že konkurence nespí. Xiaomi 13 Lite má rozhodně povedený vzhled, špičkový displej či opravdu výkonný hardware v kombinaci s velkou interní pamětí. Za vyzdvihnutí stojí i velice rychlé nabíjení. Vše však kazí fotoaparát bez optické stabilizace, absentující pořádná odolnost či zastaralé prostředí, které dává tušit, že o zákazníka výrobci příliš nejde. Ledacos by možná šlo odpustit, nicméně těžko v momentě, kdy se cena šplhá ke 12 tisícům Kč. V takovém případě je nezbytné říci, že konkurence je pro Xiaomi 13 Lite nemilosrdná a najít lépe vybavený telefon není těžké.

Konkurence

Za stejné peníze, tedy za 12 tisíc korun, můžete mít nový Samsung Galaxy A54, který má sice poloviční paměť, ale disponuje výrazně lepšími fotoaparáty či plnou zvýšenou odolností. Má také novější prostředí a garantovanou softwarovou podporu.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy A54 Rozměry 158,2 × 76,7 × 8,2 mm , 202 g Displej Super AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Zmínku si zaslouží i po všech stránkách povedená Motorola Edge 30 Neo, která stojí necelých 10 tisíc korun, přesto má kvalitní displej, obstojný výkon a navrch přidává fotoaparát s optickou stabilizací či podporu bezdrátového nabíjení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 30 Neo Rozměry 152,9 × 71,2 × 7,8 mm , 155 g Displej POLED, 6,28" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB Akumulátor 4 020 mAh Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz