Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Xiaomi na veletrhu MWC 2023 uvedlo dvojici vlajkových smartphonů Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro. Obě novinky jsou přitom osazeny supervýkonným Snapdragon 8 Gen2, nabídnou však také 120Hz OLED panely s nadprůměrným jasem či působivou fotovýbavu. Jaké jsou naše první dojmy?

Ambiciózní Xiaomi 13 (Pro) nabídnou kromě fotovýbavy také IP68 či Snapdragon 8 Gen2

Hliník, keramika a IP68

Zatímco kompaktnější Xiaomi 13 sází na ploché rámečky, boky Xiaomi 13 Pro jsou standardně zaoblené, jak bylo doposud u novějších vlajkových lodí čínského výrobce zvykem. V každém případě se mohou zájemci těšit na prémiové materiály, jako je leštěný hliník či skleněná nebo dokonce i keramická záda. Z hlediska ovladatelnosti je jasnou volbou Xiaomi 13, ovšem ani Xiaomi 13 Pro nepůsobí v ruce tak mohutně, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Velkou pochvalu si výrobce zaslouží za přítomnost certifikace IP68 (testováno do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut), ale i pěkně zpracovanou haptickou odezvu, která doprovází prémiové zpracování, kde vše hezky lícuje. Pěkným detailem je pak i tvar mřížky hlasitého reproduktoru, díky kterému lze Xiaomi snadno odlišit od konkurence. Dnes již poměrně raritně působí i infraport na horní straně.

Displej se špičkovým jasem

Novinky zaujmou také při pohledu na čelní stranu, kde na uživatele čeká panel o velikosti 6,36", respektive 6,73". V obou případech se pochopitelně jedná o OLED panely se schopností zobrazit HDR10+ i podporou Dolby Vision. Velkou výhodou je pak skutečně nadprůměrně vysoký maximální jas 1 900 nitů, v případě Xiaomi 13 Pro se pak mohou zájemci těšit i na technologii LTPO šetřící baterii či podporu jemnějšího WQHD+ rozlišení.

Neschází Gorilla Glass Victus, ale ani již výrobcem předinstalovaná ochranná fólie. Spokojeni jsme také s optickou čtečkou otisků prstů, která funguje bleskurychle a je optická. U Xiaomi 13 Pro je o něco výš, v případě Xiaomi 13 je však poměrně blízko spodního rámečku.

Prohlédněte si snímky z 1" fotoaparátu

Fotovýbava nadchne zejména u modelu Pro s hlavním snímačem typu 1". Společnost mu dělá laserové ostření, Dual Pixel PDAF i optická stabilizace. Xiaomi 13 nabídne 50Mpx hlavní snímač (stejně jako Xiaomi 13 Pro), jedná se však o 1/1,49" senzor. Nechybí na druhou stranu ostření PDAF ani OIS.

Rozdíl najdeme také u teleobjektivu, kdy Xiaomi 13 Pro sází na 50Mpx 3,2násobný optický zoom s ohniskem 75 milimetrů. Stejné ohnisko si zachovává i Xiaomi 13, ovšem v tomto případě má 3,2× teleobjektiv pouze 10 Mpx.

Stejný rozdíl najdeme i u ultraširokoúhlého objektivu, kdy Xiaomi 13 Pro vsází na 50Mpx snímač o rozsahu 115 stupňů a podporou automatického ostření, zatímco Xiaomi 13 využvíá 12Mpx objektiv s větším rozsahem 120 stupňů, zato však pouze fixním ostřením. 32Mpx selfie kamerka je pak k našemu překvapení stále schopná pouze záznamu videa ve Full HD.

Výkonný i úsporný procesor, rychlé drátové i bezdrátové nabíjení

V oblasti výkonu oba smartphony bodují novým Snapdragonem 8 Gen2 v kombinaci s moderním úložištěm UFS 4.0 (to se však vyrábí pouze ve velikosti 256 GB a větší). Velikost RAM se zastavila na hodnotě 8 až 12 GB a potěší i relativně dlouhá softwarová podpora. Výrobce slibuje konkrétně 5 let bezpečnostních záplat a 3 roky velkých aktualizací. Budoucí majitelé rovněž získají 6měsíční používání Google One zdarma s 2TB cloudovým úložištěm a 6 měsíců YouTube Premium. Zajímavostí je pak u novinek, které dorazí s Androidem 13, také schopnost nahradit klasické klíče od vozu (u kompatibilních automobilů).

Cena a dostupnost

Standardní cena Dočasně snížená cena Xiaomi 13 (256 + 8 GB) 23 499 Kč 21 999 Kč Xiaomi 13 Pro (256 + 12 GB) 31 499 Kč 29 999 Kč

Pokud si Xiaomi 13 nebo 13 Pro předobjednáte, získáte jako dárek tiskárnu Xiaomi v hodnotě necelých čtyř tisíc korun, ale také můžete využít slevu 1 500 Kč – stačí v košíku zadat kód „xiaomi13“. Jedině u Mobil Pohotovosti pak k novinkám dostanete ještě bonus až 3 000 Kč na výkup a také speciální dárek v podobě prodloužené 3leté záruky zdarma. I díky tomu můžete mít Xiaomi 13 jen za 347 Kč měsíčně.