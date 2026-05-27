WWDC 2026 je za dveřmi. Co od Applu čekat a jak akci sledovat?

Vývojářská konference WWDC 2026 odstartuje už dnes tradiční úvodní keynote. Apple se tentokrát chystá ukázat, že v oblasti softwaru a umělé inteligence drží krok s dobou. Hlavní pozornost bude upřena na novou generaci operačních systémů v čele s iOS 27, od kterého se očekává především sázka na stabilitu, lepší optimalizaci výkonu a jemné designové doladění.
Hlavním tahákem celého večera má být masivní posun v oblasti AI a kompletně přepracovaná Siri. Ta by se měla proměnit v plnohodnotného asistenta schopného pracovat s kontextem na obrazovce, hlubší integrace se dočká i v rámci Dynamic Island. Očekává se také představení nového vyhledávacího rozhraní, které propojí widgety, zkratky a umělou inteligenci na jedno místo.
Naopak vyhlížet nějaké novinky v oblasti zařízení je nejspíše zbytečné. Apple je na WWDC zpravidla nepředstavuje a šlo by o obrovské překvapení, kdyby tomu dnes bylo jinak.
Celou úvodní konferenci Apple WWDC můžete sledovat on-line skrze YouTube. Živý přenos začíná v 19:00 hodin středoevropského letního času¨a najdete jej již nyní v tomto článku.