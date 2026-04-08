Winamp vstává z popela a jde konkurovat Spotify i Apple Music

Společnost Winamp (viz winamp.com) oznámila uzavření partnerství se streamovací platformou Deezer, jež se stane základním stavebním kamenem pro spuštění vlastní prémiové streamovací služby pod značkou Winamp a zároveň odstartuje vývoj zcela nové generace tohoto ikonického hudebního přehrávače. Uvedení nového Winampu na trh je naplánováno na první polovinu roku 2027 s tím, že si vývojáři kladou za cíl kompletně přehodnotit uživatelský zážitek a přizpůsobit koncept klasického přehrávače potřebám dnešní streamovací éry.
Na základě uzavřené dohody poskytne Deezer své streamovací technologie a přístup k rozsáhlému katalogu skladeb. Winamp díky tomu bude moci nabídnout plnohodnotnou streamovací službu přímo v prostředí své aplikace. Na rozdíl od běžných platforem, jako jsou Spotify nebo Apple Music, však nový Winamp nebude omezen pouze na online katalog. Nabídne hybridní model, který v jednom rozhraní plynule propojí streamování s lokálními audio soubory uživatele, osobními cloudovými sbírkami, podcasty a internetovými rádii. Chybět nemají ani nové sociální funkce a inovativní nástroje pro organizaci hudby.
„Winamp byl vždycky o tom, aby dával uživatelům svobodu zažívat hudbu po svém. Před pětadvaceti lety jsme změnili způsob, jakým lidé poslouchají digitální hudbu, a věříme, že nastal čas posunout posluchačský zážitek zase o kus dál. Partnerství s Deezerem nám otevírá přístup ke špičkové streamovací technologii i k jednomu z nejbohatších hudebních katalogů na světě. Díky tomu se můžeme soustředit na to nejdůležitější: vytvořit unikátní Winamp, který propojí vše, co chtějí uživatelé poslouchat, na jednom jediném místě,“ řekl Alexandre Saboundjian, generální ředitel Winamp Group.
Z nového partnerství bude profitovat i stávající uživatelská základna. Přestože od zlaté éry Winampu uplynula dvě dekády, jeho původní desktopovou verzi stále aktivně využívá přes 40 milionů lidí po celém světě. Po spuštění nové platformy získají přístup k prémiovým streamovacím službám i uživatelé této klasické aplikace.
Bližší detaily o funkci přehrávače a cenovém modelu předplatného plánuje společnost Winamp odhalovat postupně v nadcházejících měsících před oficiálním vydáním v příštím roce.