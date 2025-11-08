mobilenet.cz na sociálních sítích

Waze se loučí se staršími telefony. Co to znamená?

Marek Vacovský
Fotografie: Waze
  • Waze ukončí aktualizace pro zařízení s Androidem 9 Pie a staršími verzemi
  • Aplikace zůstane funkční, ale už nedostane nové funkce

Navigační aplikace Waze, kterou vlastní Google, oznámila konec podpory pro starší verze systému Android. Nové verze aplikace již nebudou kompatibilní se zařízeními běžícími na Androidu 9 Pie a starších verzích. Podle Android Authority bude Waze nově vyžadovat minimálně Android 10.

Změna se dotkne zejména uživatelů starších smartphonů a tabletů, týkat se ale bude i vestavěných infotainment systémů v automobilech, které běží na starších verzích systému. Přestože aktualizace skončí, můžeme vás uklidnit tím, že Waze bude nadále plně funkční – nepřijdete tak o klíčové služby, jako jsou aktuální dopravní informace, hlášení od komunity nebo aktualizované mapové podklady, tedy minimálně prozatím. Chybět však budou nové funkce a případná vylepšení rozhraní či výkonu.

Jak dodávají naši zahraniční kolegové, alternativou pro majitele starších zařízení mohou být jiné aplikace – Google Mapy nebo v naší kotlině tolik oblíbené Mapy.com.

