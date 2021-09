Vyzkoušeli jsme iPad mini (2021), okouzlil nás velikostí, zaskočil obsahem balení

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Zatímco nové iPhony 13 zůstaly věrné proprietárnímu Lightning konektoru, Apple iPad mini (2021) vsadil po vzoru iPadu Pro na USB-C. Kromě toho nabízí výkonný procesor Apple A15 Bionic a moderní design vycházející z řady iPhonů 12. Jaké jsou naše první dojmy?

Vyzkoušeli jsme iPad mini – první dojmy

Jen o 53 gramů těžší než iPhone 13 Pro Max

Podle mnohých je iPad mini (2021) to nejzajímavější, co Apple během poslední keynote ukázal. O to více jsme byli zvědaví na to, jak působí naživo. Díky stejnému designovému jazyku, který najdeme i u iPhonů 12 a 13 může vypadat zkrátka jako přerostlý iPhone. Dokonce se vejde i do (spíše však pánské) dlaně, což by mohlo ještě zvýšit komfort používání.

Ihned po uchopení oceníte prémiové zpracování a nízkou hmotnost, která činí pouhých 293 gramů (o 4 gramy více u LTE varianty). iPad je tak pouze o 53 gramů těžší než iPhone 13 Pro Max, přitom má podstatně větší 8,3" displej a logicky také baterii. Dalo by se také říct, že nabízí „staronovou“ vychytávku, o kterou byl (a stále je) v době pandemie koronaviru velký zájem. Kapacitní čtečka otisků prstů, na kterou narážíme, je na horní straně, kde najdeme také tlačítka ovládání hlasitosti. Její povrch je hladký, plocha dostatečně veliká a reakce na přiložení prstu bleskurychlá.

Displej by mohl být ještě větší

Nabídne 8,3" uhlopříčku, podporu True Tone a naprosto dostatečnou jemnost 327 PPI. Oproti základnímu iPadu s 10,2" obrazovkou a ukrutně tlustými rámečky působí rámečky displeje iPadu mini relativně tence. Stále se však nelze ubránit dojmu, že uhlopříčka mohla být přeci jen ještě o něco větší na úkor šířky rámečků. Na druhou stranu je samozřejmě komfortní mít možnost tablet chytit za okraj displeje na rozdíl od smartphonů, kde toto není potřeba.

Poměr stran obrazovky činí praktických 3:2 a důvěrně jej známe například z produktů řady Surfaceod Microsoftu. Vyzkoušet jsme mohli i Apple Pencil (druhé generace), které poslouží primárně ke kreativní práci. Například vysunutí kontextového menu z pravého či levého horního boku pomocí pera nebylo možné, stejně tak otevření iPadu nebo návrat na domovskou stránku svajpnutím odspoda nahoru.

Balení plné překvapení

Krabička je s ohledem na to, co Apple hlásá, mírně kontroverzní, neboť obsahuje 20W napájecí adaptér (za což jsme samozřejmě rádi), ale také dorazí v celofánovém obalu. I to je jeden z rozdílů oproti iPhonům 13, které již celofánový obal na krabičce nemají a je nahrazený papírovými „proužky“. Ty zároveň slouží jako indikátor toho, jestli balení telefonu již někdo otevřel.

Právě začínáme testovat

Podobně jako iPhony 13 a 13 Pro začínáme dneškem testovat i iPad mini, proto neváhejte a do komentářů nám napište veškeré dotazy, na které byste chtěli znát odpověď.