Amazfit je tradičním a oblíbeným výrobcem nositelné elektroniky. Jeho aktuálním vrcholem je nový model GTR 4, který vyniká elegantním vzhledem, kvalitním displejem, dlouhou výdrží či možností telefonovat i instalovat aplikace. Jedná se o zajímavou volbu za 5 tisíc korun?

Značka Amazfit je i na českém trhu velmi dobře etablovaná a patří mezi nejsilnější hráče na poli chytrých hodinek a náramků. V posledních letech se snaží vymanit ze zařazení mezi výrobce levných a základních produktů a jeho modelové řady GTR a GTS zaujmou i náročněji smýšlející uživatele. Nejnovější přírůstek, který lze bez okolků nazvat top modelem, se jmenuje GTR 4 a jde o dospěle se tvářící chytré hodinky s větším displejem a spoustou funkcí. Cena se pohybuje lehce nad hranicí 5 tisíc korun a je otázkou, zda obstojí i přestože se výrobce nevyhnul nějakému tomu přešlapu.

Amazfit GTR 4 – videorecenze

Technické parametry Amazfit GTR 4 Kompletní specifikace Konstrukce 46 × 46 × 10,6 mm , 34 g , odolnost: ano Pásek kožený, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,43" (466 × 466 px), tvar: kruhový Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: 2,6 GB , paměťové karty: ne Akumulátor 475 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 2:00 hodin Dostupnost září 2022, 5 499 Kč

Obsah balení: nic neočekávaného

V krabičce čekají hodinky s nasazeným silikonovým páskem, nabíjecí podložka a dále již pouze nezbytné manuály.

Nelíbilo se nám mohlo dojít na náhradní pásek

Konstrukční zpracování: elegance především

Amazfit se pokouší navázat na povedený loňský rok, kdy ve větším měřítku vrhl do segmentu střední třídy a představil nástupce GTR 3 Pro. Zůstal zachován elegantní minimalistický design kruhového tvaru. Okamžitě po vybalení vás upoutá stříbrné hliníkové tělo, které je pouze náchylnější na škrábance. Kolem něj je matný platový povrch se zářezy v podobě minut a nakonec mírně vypoulené sklíčko samotného displeje.

Design se výrobci skutečně povedl, působí honosně a precizně. Vše podtrhují dvě tlačítka na pravém boku. Jedno je klasické, druhé má podobu otočné korunky. Odpustit by si výrobce mohl jen červené prvky, a tím si ujasnit, zda pracuje na sportovních, či elegantních hodinkách. Samotná korunka lze i stisknout a její chod i odezva je příjemná a jistá. Obě tlačítka jsou uživatelsky definovatelná, korunce lze nastavit, co se má stát při dlouhém stisku, totéž platí pro spodní tlačítko.

Standardně je k hodinkám dodáván černý silikonový pásek s decentním logem Amazfit, který nevypadá vůbec špatně. Samozřejmě jej však můžete vyměnit za jiný, například kožený. Ačkoliv hodinky nevypadají nijak zvlášť odolně, voda jim nevadí až do 5 ATM.

Líbilo se nám odolnost

vyměnitelné pásky

elegantní design

kvalitní zpracování

otočná korunka

Displej: radost pohledět

Kapitolou sama pro sebe je 1,43palcový AMOLED displej s vysokým rozlišením a nádhernými barvami. Výborná je čitelnost, jas lze regulovat automaticky a nechybí ani režim Always-On. V tomto ohledu patří GTR 4 k těm lepším ve své kategorii.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED displej

povedený režim Always-On

automatická regulace jasu

Systém a výkon: po krůčkách kupředu

Amazfit GTR 4 běží na proprietárním operačním systému Zepp OS, který se vyznačuje nádherně svižným chodem a velmi dobrou optimalizací. Hlavní obrazovka je tvořena ciferníkem, výběr je široký. Hodinky si jich pamatují 10, další můžete stahovat skrze aplikaci v telefonu. Některé ciferníky podporují widgety, kdy si můžete zvolit, zda budete neustále na očích například kroky či další měřené funkce, například srdeční tep apod. Vybrat si můžete i takové, u kterých jde měnit pozadí, vy si tak můžete nastavit jakýkoliv vlastní obrázek či fotografii.

Ovládání je svěřeno dotyku či tlačítkům, výběr je na vás. Vracet se lze horním tlačítkem (domů na hlavní displej) či gestem tahu z levého okraje displeje (o krok zpět). Ze všech stran se navíc dostanete k dalším funkcím. Nechybí horní lišta s rychlými zástupci, kde zjistíte vše potřebné. Z opačného konce vyjede centrum notifikací. Ty jsou přehledné a nově na ně lze reagovat, byť jen v omezené míře. Máte možnost poslat smajlík, nabídka jich je široká, případně předpřipravenou odpověď. Odpovědi si můžete sami přidávat a upravovat v telefonu. Z levé strany vyjede seznam dlaždic, kde získáte přehled o všech aktivitách či počasí. Obdobná nabídka, byť jinak graficky ztvárněná, vyjede z pravé strany.

Nejnávykovější je však ovládání korunkou, která je příjemně citlivá, má skvělou zpětnou odezvu a často jde o rychle řešení, jak si přečtete notifikace či oznámení, které vám hodinky dávají. V této souvislosti zmíníme zajímavý nápad zvaný Ranní přehled. Každý den ráno vám hodinky přinesou dle nich důležité informace. Zjistíte datum, předpověď počasí, zmeškané notifikace a také to, jak dlouho jste spali. To vše v příjemném seznamu, který projdete za pár vteřin.

Samotné prostředí hodinek je letos opět o krůček dospělejší. V prvé řadě již od počátku prodeje na českém trhu komunikuje česky, ačkoliv drobné výtky bychom měli. Hluboko v nastavení lze totiž nalézt poměrně šílené zkratky, které zřejmě vymýšlela umělá inteligence a které lidskou kontrolou neprošly. Jinak lze ale na prostředí pět jen chválu. Je přehledné, příjemně animované. Navíc podporuje i instalaci doplňkových aplikací. Těch je o něco více než v loňském roce, ale nadále je jejich využití poměrně diskutabilní, jde spíše o takové „blbůstky“.

U výbavy se ještě zastavme. Hodinky disponují 2,6GB interní pamětí, do které lze nahrávat hudbu, audioknihy či podcasty. Přesun probíhá skrze aplikaci Zepp, skrze kterou se vše spravuje. Následně můžete hudbu poslouchat přímo z hodinek, mají totiž reproduktor. Smysluplnější je však připojit bezdrátová sluchátka a získat možnost poslouchat při běhu, aniž byste museli vláčet i telefon.

Na těle hodinek můžeme dále kromě nezbytných senzorů ze spodní hrany objevit také mikrofon a reproduktor. To v praxi znamená, že s nimi lze skrze spárovaný telefon volat. Jen je nutné je adekvátně propojit, aby na ně mobil přesměroval příchozí hovory skrze Bluetooth. Hovory jsou spíše tišší, ale pokud nebudete ve vyloženě hlučném prostředí, lze je vyřídit poměrně snadno. Přímo z hodinek můžete i vytáčet čísla, nemusíte tak pokaždé lovit smartphone z kapsy či brašny.

Krátce se zastavme ještě u aplikace Zepp, pomocí které se hodinky párují s telefonem (Android či iOS). Aplikace je v českém jazyce a patří k těm přehlednějším a získáte v ní veškeré podrobnosti o dění v hodinkách a samozřejmě i o patřičném nastavení.

Párování telefonu s hodinkami probíhá přes Bluetooth 5.0. Ve výbavě hodinek se však objevuje také Wi-Fi. Ta však slouží výhradně k přenosu větších objemů dat mezi hodinkami a telefonem. Jde tak například o již zmíněnou hudbu. V souvislosti s konektivitou je nezbytné zmínit, že GTR 4 chybí NFC. To bohužel znamená, že s nimi nejde a v budoucnu ani nebude možné bezkontaktně platit. Jde o poměrně závažný nedostatek a Amazfit by s ním měl už konečně něco udělat.

Líbilo se nám svižný chod

pěkný vizuál

paměť na hudbu

podpora telefonování

lze doinstalovat aplikace

Nelíbilo se nám jen omezené reakce na notifikace

chybějící NFC

Výdrž a nabíjení: perfektní

Ze spodní strany hodinek jsou dva nabíjecí piny, skrze které probíhá dobíjení. Potřebujete novou nabíječku, ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát. Baterie má velmi solidní kapacitu 475 mAh a hodinky by při běžném používání měly vydržet 14 dní na jedno nabití. Tuto výdrž můžeme potvrdit, s 80 % baterie jsme nabíjeli až po 10 dnech, a to denně dorazily vyšší desítky notifikací a byl využíván režim Always-On. Jde o velký trumf Amazfitu GTR 4, neboť konkurence zpravidla tak dlouhou výdrž nenabízí. Nabití je pak otázkou zhruba hodinky a půl.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám nabíjet lze pouze přes proprietární kolébku

Sportovní a zdravotní funkce: klidně hrajte deskovky

Hodinky nabízí dle poslední módy 150 režimů pro venkovní i vnitřní sportovní aktivity. Zajímavostí je, že mezi sportovními aktivitami není jen chůze, běh, plavání, jízda na kole či posilování, ale také hraní počítačových her nebo deskovek. 8 běžných režimů zvládnou hodinky rozpoznat samy, například běh, takže je nemusíte ručně spouštět. Zmínili jsme plavání, a tak je nutné dodat, že hodinky mají standardní odolnost do 5 ATM, což znamená, že do vody mohou, ale rozhodně se s nimi nepotápějte.

U běžných aktivit, jako je chůze, běh či cyklistika, se do hry vloží GPS, vy tak získáte přesně zaznamenanou trasu, a to i v případě, kdy u sebe nebudete mít mobilní telefon. Amazfit GTR 4 vám po ukončení aktivity zprostředkují velmi přehledné statistiky včetně mapy, a to i na displeji samotných hodinek. Veškeré vaše výsledky lze pohodlně synchronizovat s dalšími aplikacemi. Na výběr je například Apple Health, Google Fit či Strava.

Kromě sportů lze monitorovat také zdraví, a to nejen srdeční tep, ale i hodnoty stresu či ukazatel PAI známý i z dalších hodinek. Dostalo se také na měření okysličení krve, které je výrazně rychlejší, stačí 15 vteřin. Prezentace naměřených hodnot je přehledná a můžete si prohlížet grafy z různých časových období. Naměřená zdravotní či sportovní data však exportovat do podoby, se kterou by bylo možné dále pracovat, bohužel nelze.

Líbilo se nám přehledné zobrazení naměřených sportovních/zdravotních údajů

velké množství sportovních režimů

měření SpO2

GPS

Zhodnocení

Zbrusu nové chytré hodinky Amazfit GTR 4 na nás během testování zanechaly pozitivní dojmy. Především pak vzhledem, zpracováním, kvalitou prostředí, ovládáním či dlouhou výdrží na jedno nabití. Na samotném prostředí je pak vidět velká snaha výrobce o to, aby vyhověl i náročnějším uživatelům. Velkou nepříjemností je absence NFC a s tím spojená absence mobilních plateb. Otazníky pak visí nad množstvím aplikací v obchodě.

Konkurence

Při ceně lehce nad hranicí 5 tisíc korun jsou Amazfit GTR 4 terčem mnohé konkurence. Nabízí se například Huawei Watch GT 3, které mají velice podobnou výbavu i vzhled.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Huawei Watch GT 3 46 mm Konstrukce 45,9 × 45,9 × 11 mm , 42,6 g , odolnost: ano Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,43" (466 × 466 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.1, ne , NFC Akumulátor 455 mAh , nabíjení: bezdrátové Kč

Konkurenta má v rukávu i Samsung, konkrétně Watch4, což jsou hodinky těžící z lepšího systému s více aplikacemi, větší paměti, bezdrátového nabíjení a možnosti bezkontaktně platit. Na druhou stranu mají výrazně slabší výdrž.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Watch4 44 mm LTE Konstrukce 44,4 × 43,3 × 9,8 mm , 30,3 g , odolnost: IP68 / MIL-810G Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej Super AMOLED, 1,36" (450 × 450 px) Systém Wear OS 3 , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, LTE, Wi-Fi, NFC Akumulátor 361 mAh , nabíjení: bezdrátové

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz