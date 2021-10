Vypadá jako hračka, ale umí opravdu telefonovat

Fotografie: Best Buy

Fisher Price Chatter Telephone nejspíše neznáte, ale na západě patří mezi ikonické hračky, se kterou vyrostly generace dětí. Prodává se už od roku 1961, a je tak známá, že dokonce měla roli v legendárním Příběhu hraček.

A proč se její poslední verze objevuje na stránkách mobilenetu? Umí totiž skutečně telefonovat! Sice k tomu potřebuje připojený telefon přes Bluetooth, ale pak se chová jako skutečný telefon.

Pro dospělé to tak může být nostalgický návrat do dětství, pro děti zase překvapení a objevování rotačního číselníku. Hračka tak může zabavit celou rodinu, nebo to alespoň tvrdí prodejce Best Buy, kde lze tento netradiční kus příslušenství koupit za 60 dolarů (asi 1 600 korun s daní).