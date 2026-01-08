Vyhrajte Vivo Watch GT 2 v naší nové soutěži!

Další soutěž serveru mobilenet.cz je tu, tentokrát můžete získat chytré hodinky Vivo Watch GT 2, které jsou na tuzemském trhu k dispozici teprve pár týdnů. Vivo se rozhodlo nabídnout chytré hodinky s velmi dobrou funkční výbavou za skvělou cenu, která však jednoho z vás vůbec zajímat nemusí – získá je totiž zcela zdarma, samozřejmě pokud správně zodpoví soutěžní otázku a bude mít štěstí při slosování.
O co se hraje?
Vivo Watch GT 2 jsou vůbec první chytré hodinky značky Vivo oficiálně uvedené na český trh. Zaujmou elegantním hliníkovým pouzdrem, pohodlným silikonovým řemínkem a velkým 2,07" AMOLED displejem s tenkými rámečky a jasem až 2 400 nitů, díky kterému zůstává obrazovka dobře čitelná i na přímém slunci.
Hodinky nabízejí širokou škálu sportovních režimů a funkcí pro sledování zdravotního stavu, včetně měření okysličení krve nebo sledování menstruačního cyklu. Systém BlueOS pracuje svižně a přehledně, přičemž hodinky lze spárovat se zařízeními se systémem Android i s iPhony.
Ve výbavě nechybí ani NFC pro ukládání věrnostních karet nebo bohatý výběr ciferníků, díky kterým si lze vzhled hodinek snadno přizpůsobit. Vivo Watch GT 2 tak spojují elegantní provedení, praktické funkce a širokou kompatibilitu při zachování příznivé ceny.
Jak hrát a vyhrát?
Je to snadné jako vždy. Stačí odpovědět na soutěžní otázku a doplnit své kontaktní údaje. Soutěž trvá od 1. 8. 20:00 do 14. 8. 23:59 hod. Poté soutěž ukončíme a vyhodnotíme.
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Soutěžní formulář
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