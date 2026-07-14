Soutěž o revoluční Samsung. Vyhrajte novinku v hodnotě 35 tisíc

Samsung chystá něco velkého. Představení novinek se blíží a vy můžete jednu vyhrát. Mobil Pohotovost spouští soutěž o zcela nový Samsung, který se představí ve středu 22. července. Jakmile se začne prodávat, můžete ho mít mezi prvními v kapse. Zapojit se do soutěže může každý, stačí jen vyplnit e-mail a krátký dotazník.
Očekává se, že Samsung představí nové přírůstky do portfolia řady Galaxy, která definovala celou kategorii skládacích telefonů. Těšit se můžeme na zcela novou generaci zařízení Galaxy v novém inovativním designu, která má zároveň nastavit nový standard v éře AI. Rozhodně se tak dočkáme nejzajímavějších smartphonů letošního léta.
Jak se zapojit do soutěže?
Chcete tu nejzajímavější novinku vyhrát? Stačí se na mp.cz/galaxyunpacked zaregistrovat pomocí svého e-mailu a následně vyplnit jednoduchý dotazník, který vám dorazí do schránky. Tak snadné to je. Navíc budete mít jistotu, že vám neuniknou žádné další novinky ze světa Samsungu.
- Zaregistrujte svůj e-mail na mp.cz/galaxyunpacked
- Potvrďte svůj e-mail
- Vyplňte jednoduchý dotazník
- Jste ve hře o zcela nový Samsung
Ale pozor – čas máte do středy 22. 7. do 15:00, tedy přesně do chvíle, kdy začíná premiéra Galaxy Unpacked. Vítěz bude vylosován nejpozději do týdne od skončení soutěže a bude kontaktován na zadaný e-mail. Výhrou je nový telefon Samsung dle vlastního výběru v hodnotě do 35 000 Kč.
Sledujte premiéru živě
Premiéru nového Samsungu můžete sledovat ve středu 22. července od 15:00 na stránce mp.cz/galaxyunpacked, kam bude krátce před začátkem streamu přidáno video pro živé sledování události.