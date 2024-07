Vyhrajte Vivo V40 Lite v naší nové soutěži!

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Jak už od nás víte, dnes startuje mobilecast #special, tentokrát na vlně s Vivem. Podrobně si rozebereme rodinu V40, ale jen o povídání to tentokrát nebude...

Budete totiž moci soutěžit právě o smartphone Vivo V40 Lite!

Soutěžní otázka padne právě v dnešním mobilecastu #special – ano, jinde se ji nedozvíte, tak nás nezapomeňte sledovat. Pokud na ni budete znát odpověď, stačí ji zanést do formuláře zde v článku a rázem se zařadíte do slosování o Vivo V40 Lite. A to už je pořádná motivace, co myslíte? Výhodu budou mít ti, kteří nás budou sledovat naživo, do slosování budou zařazeni hned třikrát.

Jak hrát a vyhrát?

Budeme rádi za odběr na našem YouTube kanále! Sledujte mobilenet.cz na Instagramu. Dnes, tedy ve čtvrtek 25. 7. 2024 od 18:00 hod. sledujte náš pořad mobilecast na našem YouTube kanále, nebo přímo v článku na mobilenet.cz. V rámci pořadu vyhlásíme soutěžní otázku. Svou odpověď na soutěžní otázku vyplňte do formuláře (zde v článku). Pokud odpověď zašlete do konce vysílání, budete váš hlas započten celkem 3× a výrazně se tedy zvyšuje vaše šance na výhru. Počkejte si na slosování a vyhlášení vítěze, který bude kontaktován také e-mailem.

Soutěž probíhá od 25. 7. 2024 18:00 hod. do 10. 8. 2024 23:59 hod. Nezapomeňte si pročíst také kompletní kompletní pravidla soutěže, která naleznete zde. Správnou odpověď můžete hledat také na stránkách společnosti Vivo. Každý účastník může odeslat pouze jednu odpověď, duplicitní odpovědi budou smazány.

Soutěžní formulář

Načítání…