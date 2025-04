Vivo X200 Ultra oslní stejnou vychytávkou, jakou nabídne i Xiaomi 15 Ultra

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Společnost Vivo nás každý rok zásobuje skvělými fotomobily z vlajkové řady X, které v současnosti vévodí model Vivo X200 Pro. Tento smartphone jsme v naší podrobné recenzi ocenili především za fantastický 200Mpx teleobjektiv s optikou Zeiss, úctyhodný výkon, skvělý displej a prvky, jako je ultrazvuková čtečka otisků prstů, velká křemíková baterie či rychlé nabíjení.

Vivo X200 Pro, s jehož pomocí pořizujeme většinu produktových fotografií, které můžete vidět na mobilenet.cz, má navíc i příkladnou softwarovou podporu, kdy každý měsíc dostává aktuální bezpečnostní záplaty a řadu vylepšení. Stejně jako v minulém roce však ani tentokrát nebude Vivo X200 Pro tím nejlepším fotomobilem stejnojmenné značky a na samotném vrcholu má stanout model Vivo X200 Ultra.

Vivo X200 Pro má vynikající teleobjektiv, co ten zbytek? (RECENZE)

Oficiální představení má proběhnout 21. dubna v Číně a kromě špičkové fotovýbavy v podobě 50Mpx senzoru Sony LYT-818 a dalších snímačů či rovnou dvojice ISP jednotek s označením S1 a V3+, se můžeme těšit i na praktické příslušenství. Podobně jako u Xiaomi 15 Ultra se totiž i zde dočkáme pouzdra s gripem neboli tzv. photography kitu. Na základě zveřejněného renderu lze předpokládat, že samotný grip by mohl být kovový, zatímco druhá část, respektive pouzdro, z umělé kůže. Na gripu najdeme tlačítko s kolečkem, USB-C konektor a integrovanou baterii s kapacitou 2 300 mAh.

Photography Kit od Viva využívá USB-C konektor, integrovanou 2 300mAh baterii, dedikované tlačítko pro video, ramenní popruh a zatím neodhalenou vychytávku

Z dalších informací víme, že by mělo Vivo X200 Ultra dorazit ve třech barevných provedeních, a to černé, červené a stříbrné, a bude jej pohánět čipset Snapdragon 8 Elite, nikoliv MediaTek Dimensity 9400. Kromě již zmíněného primárního snímače nebude chybět 200Mpx teleobjektiv ISOCELL HP9 s ohniskovou vzdáleností 85 mm. Vylepšení by se měl dočkat oproti modelu Vivo X200 Pro ultraširokoúhlý objektiv a možná i selfie kamera. Podle oficiálního profilu výrobce na sociální síti Weibo (viz weibo.com a weibo.com) se více dozvíme již za několik dní.