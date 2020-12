Výherci a poražení pandemie v online světě

Fotografie: unsplash.com

Česko má v Evropě nálepku e-shopové velmoci. Má totiž nejvíce e-shopů na počet obyvatel v Evropě. Podle údajů Asociace pro elektronickou komerci (APEK) nakoupili v roce 2019 Češi v internetových obchodech zboží za rekordních 155 miliard korun. Oproti roku 2018 to byl nárůst o 20 miliard korun. Jak se promítla pandemie koronaviru na vývoj online světa?

Nové výzvy

Podle dřívějších odhadů APEK, které ještě nekalkulovaly se světovou epidemií, mělo dojít v České republice v roce 2020 k 15% růstu tržeb přes internetové kanály. Aktuálně to vypadá, že růst bude minimálně 20%, tedy přes 190 miliard korun. E-shopy díky koronavirové krizi posilují nejen v České republice, ale také v celé Evropě.

E-commerce jako celek roste. Obchodníci přibývají, někteří z kamenných obchodů rozšiřují své působení i do oblasti online. Mezi nově vznikajícími internetovými obchody převažují restaurace, kavárny, cukrárny, prodejny potravin, ale také potřeby pro zvířata. Pandemie přinesla příležitost pro prodeje především v oblastech prodeje potravin, drogistického zboží, drobné elektroniky či léků. K tomu hledají obchodníci nové cesty, jak potraviny a hotová jídla rychle dostat ke svým zákazníkům.

„Internetové obchody v průběhu nouzového stavu uspěly a našly nové zákazníky. Zároveň krize přispěla k rychlejšímu vstupu řady dalších obchodníků do on-line prostředí, které i do budoucna pro ně bude sloužit jako další prodejní kanál. Za výjimečných podmínek by dokonce mohl meziroční růst české e-commerce být až o 10 procentních bodů vyšší, než jsme očekávali v lednu 2020“, uvádí výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Maloobchodní prodej

V průběhu měsíce března byla řada kamenných prodejen převážně nepotravinářského zboží z důvodu zavedení opatření proti šíření koronaviru část měsíce uzavřena nebo měla omezený provoz. Nejvýraznější meziroční pokles (o 64,9 %) se projevil v kamenných prodejnách s oděvy a obuví a v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 47,1 %). Tržby klesly také v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 29,7 %) a s výrobky pro domácnost (o 22,0 %).

Růst tržeb ale vykázaly prodejny farmaceutického a zdravotnického zboží (o 9,1 %). Již zmiňovaný celkový růst tržeb za potraviny připadl zcela na nespecializované prodejny (růst o 5,2 %). Specializované prodejny s potravinami zaznamenaly pokles tržeb o 17,3 %.

Podle Českého statistického úřadu vzrostly v meziročním srovnání tržby maloobchodního internetového a zásilkového prodeje v březnu o 20,8 %. V dubnu tento trend pokračoval. Tržby celkově vzrostly o 47,5 %. Tržby v květnu 2020 rostly o 33,6 % oproti květnu 2019. V červnu byl v této oblasti růst tržeb 27,8 %, v červenci 20,9 %. V srpnu byl tento nárůst v meziročním srovnání již jen 14%.

Jenže růst neplatil pro všechny online segmenty. Zhruba pětina obchodníků na internetu zaznamenala pokles prodejů. „Na druhou stranu byla výrazně zasažena oblast prodeje módy, která přitom například v Německu tvoří až třetinu obratů celého tamního e-trhu,“ potvrzuje výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. I u nás krize postihla módu. Poklesu se kromě e-shopů s módou dočkaly také internetové obchody s interiérovým dekorem, sportovní výbavou nebo luxusním zbožím.

Vývoj na našem e-commerce trhu v době pandemie není v Evropě nic výjimečného. Odpovídá trendům v dalších zemích. Např. v Německu, Rakousku či Švýcarsku zaznamenalo přibližně 60 % internetových obchodů nárůst tržeb. 15 až 20 % obchodů se drží v prodejích na obvyklé úrovni. 20 až 25 % prodejců naopak zaznamenalo významný pokles.

Složitá řešení pro přechod do online světa

Pro některé segmenty je přechod do online světa složitým, ne-li nemožným řešením. V některých případech na tento krok neměly kapacity. S jarem se například měly otevřít farmářské trhy, které se ale konat nesměly. Na alternativu v podobě online prodeje připraveny farmy nebyly.

Zákaz venkovních akcí obecně vedl lidi k trávení volna v online světě. Dal se tak očekávat velký růst tržeb např. online kasin. Kamenná kasina byla uzavřena z důvodu prevence shlukování osob. Uzavření trvalo od 13. března téměř dva měsíce. Druhé uzavření přišlo 9. října 2020. „Odliv hráčů z kamenných kasin nahrával online kasinům. Ačkoliv byla online kasina během pandemie na vzestupu, nepokryla celý výpadek kamenných kasin,“ popisuje Daniel Dolejší, specialista na online kasina z webu licencovanakasina.cz.

I zákaz sportovních aktivit se promítl do tržeb ze světa online služeb. Velké akce NBA, hokejové mistrovství světa nebo třeba fotbalové Euro 2020, European League nebo Champions League byly zrušeny nebo přeloženy na rok 2021. Většina kurzových sázek se uzavírá přes internet, koronavirus tak nijak neomezil provoz sázkových kanceláří jako takových.

Jenže zastavení závodů a zápasů na vrcholové úrovni vedlo k tomu, že fanoušci neměli na co sázet. Obraty sázkových kanceláří klesly tedy zásadně. „Jde o pokles v řádu desítek milionů korun denně,“ netají Petr Knybel, šéf Tipsportu. Část zákazníků si dokázala najít alternativy a nastudovat si informace o doteď okrajových soutěžích. Hity sázek se tak staly ligy, které nebyly v dané době zavřené, např. fotbalová liga v Bělorusku, stolní tenis v Rusku či Arménii nebo například chrtí dostihy. Do zahájení “druhé vlny epidemie” počítal šéf Tipsportu Petr Knybel s propadem tržeb o deset procent.

Světová pandemie koronaviru měla a i nadále má vliv na vznik dalších online obchodů. V některých oblastech došlo dokonce k urychlení tohoto vývoje a společnosti přešly na internet rychleji, než vůbec plánovaly. Jen čas ukáže, kolik z těchto rychlých řešení se osvědčí i do budoucna.