Vybrali jsme pro vás TOP 5 vlastností Vivo V70 Lite 5G

Nové Vivo V70 Lite 5G chce zaujmout atraktivní kombinací elegantního designu, velké baterie a moderní výbavy. Nechybí mu kvalitní AMOLED displej, výkonný procesor ani fotografické funkce využívající umělou inteligenci. Vybrali jsme pro vás TOP 5 vlastností, díky kterým si novinka zaslouží pozornost.
1) Tenké a elegantní provedení se zvýšenou odolností
Vivo V70 Lite 5G zaujme již na první pohled svým čistým a moderním designem. Ploché hrany mají přirozeně padnout do ruky, zatímco kompaktní vertikální modul fotoaparátů nenarušuje elegantní vzhled zadní strany. Telefon bude dostupný například v decentní černé nebo výraznější modré variantě.
Velkým lákadlem je tloušťka pouhých 7,59 mm, a to navzdory nasazení mimořádně velké baterie. Konstrukce navíc využívá ochranné sklo a tlumicí strukturu, která má telefonu pomoci lépe zvládat nárazy. Nechybí ani odolnost IP65 vůči prachu a stříkající vodě nebo možnost ovládat displej mokrými prsty.
2) Velký 120Hz AMOLED displej a stereo reproduktory
Přední straně dominuje 6,77" AMOLED displej s rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí 120 Hz. Obraz tak bude příjemně plynulý při pohybu v systému, prohlížení sociálních sítí i hraní her. Panel dokáže zobrazit více než miliardu barev, podporuje HDR10+ a obrazovka zabírá okolo 90 % přední strany.
Multimediální výbavu doplňují dva stereo reproduktory, které mají nabídnout výrazný prostorový efekt a režim zvýšení hlasitosti až na 400 %. Vivo V70 Lite 5G se tak může hodit nejen ke sledování videí, ale také k hraní her nebo poslechu podcastů bez připojených sluchátek.
3) Moderní 4nm procesor a dostatek úložného prostoru
O výkon se stará 4nm čipset MediaTek Dimensity 7400-Turbo, který slibuje plynulý provoz systému i dostatek výkonu pro hraní mobilních her. Výrobce zmiňuje například možnost udržet až 90 snímků za sekundu u populárních titulů typu MOBA. Stabilnímu výkonu má pomoci také inteligentní systém chlazení.
Telefon nabídne 6 GB operační paměti, kterou lze softwarově rozšířit o dalších 6 GB, a velké 256GB úložiště. Vivo navíc slibuje zachování plynulého chodu systému po dobu pěti let, což může být důležité pro uživatele, kteří neplánují telefon brzy měnit.
4) Obří baterie a velmi rychlé 90W nabíjení
Jednou z největších předností Vivo V70 Lite 5G je baterie BlueVolt s kapacitou 6 500 mAh. Takto vysoká hodnota slibuje velmi dlouhou výdrž i při častém sledování videí, používání sociálních sítí nebo hraní her. Telefon zvládne například až 27,5 hodiny přehrávání videí na YouTube, což znamená zábavu na celý dlouhý den.
Jakmile energie dojde, přijde ke slovu 90W nabíjení FlashCharge. Kompletní doplnění baterie má trvat přibližně 52 minut, zatímco pouhých deset minut u nabíječky může zajistit energii až na 6,6 hodiny sledování YouTube. Baterie má navíc i po 1 700 nabíjecích cyklech uchovat nejméně 80 % své původní kapacity.
5) 50Mpx fotoaparát Sony a portrétní světlo Aura
Fotografické výbavě vévodí 50Mpx hlavní fotoaparát se snímačem Sony IMX882. Ten má společně s algoritmem AI Master HD pomoci pořizovat detailní fotografie a přirozeně vypadající portréty také při horším osvětlení. Hlavní fotoaparát doplňuje 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 32Mpx přední kamerka.
Specialitou telefonu je portrétní světlo Aura s umělou inteligencí. Prstencové osvětlení dokáže upravovat teplotu světla podle okolních podmínek, aby působily odstíny pleti přirozeněji ve studeném i teplém prostředí. Potěší také možnost natáčet 4K video předním i zadním fotoaparátem nebo kreativní režimy s retro filtry a efekty jednotlivých ročních období.
Vivo V70 Lite 5G tak kombinuje elegantní a překvapivě tenké tělo s velkou baterií, kvalitním displejem a zajímavými fotografickými funkcemi. Díky modernímu procesoru, rychlému nabíjení a odolnější konstrukci může jít o povedený telefon pro každodenní používání.
Vivo V70 Lite
|Rozměry
|163,8 × 76,3 × 7,6 mm, 194 g
|Displej
|AMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7400,
|Paměť
|RAM: 6 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|6 500 mAh