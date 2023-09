Beta verze watchOS 10.1 přináší NameDrop i gesto Double Tap

Rychlé sdílení kontaktů představené u iOS 17 se s beta verzí watchOS 10.1 dostává rovněž na chytré hodinky. NameDrop, jak se tato funkce nazývá, je tak možné použít napříč hodinkami přiložením zápěstí k zápěstí, ale také mezi hodinkami a iPhonem. Vše je přitom maximálně intuitivní a jednoduché, po přiblížení dvou zařízení k sobě lze buď sdílet kontakty navzájem, nebo kontaktní informace včetně přednastavené tapety kontaktu.

Beta verze watchOS 10.1 dále přináší také gesto Double Tap, kdy lze spojením prstů dohromady interagovat s hodinkami. Tato funkcionalita je umožněna díky novému procesoru S9 a pochopitelně i řadě senzorů a algoritmů, které inteligentně rozpoznávají, na co přesně uživatel v danou chvíli reaguje. Apple se chlubí tím, že v současnosti existuje více než 60 různých scénářů, kdy lze toto gesto použít. Typicky se bude jednat například o možnost odstranit notifikaci, vypnout budík nebo odpovědět na příchozí hovor, viz přiložené video. Dodejme, že toto gesto lze používat i u předešlých modelů, ačkoliv jen jako pomůcku v rámci tzv. Zpřístupnění, tedy různých funkcí, jež mají usnadnit používání postiženým a jinam znevýhodněným uživatelům.

I bring the brand new Double Tap 👌🏻 feature from the @Apple Watch Series 9 and Ultra 2 to the Apple Watch Series 8 ⌚️🤯

