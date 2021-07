Vrátí se HMD Global mezi tablety? Údajně se chystá Nokia T20

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Od posledního pokusu o tablet od HMD Global uplynulo již více než 6 let. Tehdy jsme se dočkali Nokie N1 s Androidem. Od té doby se značka Nokia objevuje jen na mobilních telefonech. Nyní však svitla naděje na to, že se do segmentu tabletů navrátí. Naznačuje to britský internetový obchod morecomputers.com. V jeho nabídce se totiž objevila tajná Nokia T20.

Ze skromného popisku postrádajícího obrázky můžeme vyčíst, že by tablet měl mít 10,36palcový displej. Výbava však zamíří v lepším případě do střední třídy. Operační paměť má mít jen 4 GB, interní úložiště pojme 64 GB. Existovat má jak Wi-Fi verze, tak i varianta s podporou LTE. Cena Wi-Fi verze přitom byla obchodem stanovena v přepočtu na 6 tisíc korun i s daní. Na další podrobnosti týkající se výbavy si budeme muset počkat.