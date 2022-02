Cenově dostupný tablet, který má kvalitní konstrukci i displej a bude vám spolehlivě fungovat pro běžné domácí použití? Donedávna šlo o nerealistické požadavky. Nyní však přichází Nokia T20, tablet, který dává vzpomenout na to, že pod značkou Nokia kdysi vznikaly skutečně kvalitní přístroje těšící se značné oblibě.

Společnost HMD Global na český trh pošle svůj první tablet zvaný Nokia T20, stát by se tak mělo v průběhu března. Potěšující zprávou je, že se novinka dostane do segmentu, kde tablety s Androidem nemají vůbec dobrou pověst. Cena se udrží pod hranicí 6 tisíc korun, avšak přesto se můžete těšit na velký a kvalitní displej, kovovou konstrukci nebo podporu mobilních sítí. Samozřejmostí bude i podařené prostředí takřka čistého Androidu. Na první pohled před sebou máme zajímavý kousek, který by mohli ocenit všichni méně nároční uživatelé.

Technické parametry Nokia T20 LTE Kompletní specifikace Konstrukce 247,6 × 157,5 × 7,8 mm , 470 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej TFT IPS, 10,4" (1 200 × 2 000 px) Fotoaparát 8 Mpx , LED dioda Chipset CPU: 2×1,8 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Android 11 Akumulátor 8 200 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost březen 2021, 6 000 Kč

Obsah balení: nezbytný základ

V prodejním balení se kromě samotného tabletu příliš dalších věcí nenachází. Jde o USB kabel a samozřejmě nabíjecí adaptér.

Líbilo se nám nabíjecí adaptér v balení

Konstrukční zpracování: kovový a těžší

Tablet zaujme spíše oválným vzhledem, boky jsou výrazně zakulacené. Jakmile novinku uchopíte, zjistíte, že je také poměrně těžká. U cenově dostupného tabletu je hmotnost 500 gramů trošku překvapením, avšak hned se vše vysvětlí. Výrobce totiž nešetřil a takřka celá zadní strana je hliníková, což tablet rázem posouvá o úroveň výše. Nebudeme přehánět, když řekneme, že Nokia T20 působí na pohled i v ruce jako mnohem dražší zařízení, což je rozhodně plus.

Velmi příjemné pocity z kvality zpracování a celkově přístupu výrobce dávají vzpomenout na to, co značka Nokia v dávných dobách představovala. Kéž by se podobného projevu dočkaly i mobilní telefony od HMD Global. Vraťme se ale k tabletu. Maličkatá část zadní strany je plastová kvůli anténám pro Wi-Fi a LTE. Nezbytná tlačítka se při horizontálním držení, kdy je čelní kamerka ve středu horní části, nachází u levého horního rohu. Jsou tak v dobrém dosahu, ať už budete tablet držet jakkoliv.

Nabíjecí a datový konektor je na pravém boku, případně dole, pokud tablet přetočíte do režimu na výšku. První obhlídka vás možná rozesmutní, neboť stejně jako já nenajdete 3,5mm jack. Jenže on tabletu nechybí, jen je na velmi netradičním místě – v pravém spodním oblouku, kde by ho hledal málokdo. Pro úplnost dodejme, že se Nokia T20 chlubí odolností IP52, což znamená, že by jí nemělo vadit vlhko či slabé zmoknutí. Raději však tablet držte od vody přeci jen dále.

Na těle není čtečka otisků prstů, avšak u tabletů, tím spíše levnějších, nejde o nic neobvyklého, co by si zasloužilo veřejný lynč. Případné zabezpečení tak musíte svěřit do rukou čelní kamerky a rozpoznání obličeje, případně klasickým postupům, jako je vyťukání PIN kódu či vykreslení vámi zvoleného gesta.

Líbilo se nám kvalitní konstrukce

hliníkové tělo

Nelíbilo se nám tablet působí těžce

chybí čtečka otisků prstů

Displej: velký a slušný

Na tabletu jde takřka vždy zejména o displej. Nokia T20 se řadí mezi kousky s 10,4palcovým IPS panelem, který má dostatečně jemné rozlišení 2 000 × 1 200 pixelů a podívaná je to skutečně náramná. Jen těžko budete hledat konkurenci s lepším displejem. Problémy nejsou s pozorovacími úhly ani čitelností venku, což znamená, že se z novinky může stát fajn společník na cestování a konzumaci multimédií.

Líbilo se nám opravdu povedený IPS panel

Zvuk: vítané stereo

Na těle jsou dva reproduktory, jeden na každé boční straně. Výsledný zvuk je slušný. Potěší, že je kladen důraz na hloubky. Výrobce nezapomněl ani na již zmíněný 3,5mm jack, díky kterému můžete hudbu konzumovat i s drátovými sluchátky.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Výkon hardwaru: neurážející základ

Po stránce výkonu vás tablet nikterak neohromí. Je nasazen osmijádrový procesor Unisoc T610 a 4GB operační paměť. Tablet funguje svižně a nebude vás výrazněji brzdit. Je však třeba dodat, že na nějaké velké hraní nejnáročnějších her to nebude. Připravena je 64GB interní paměť a půjde o jedinou paměťovou verzi, která se u nás bude prodávat. Nechybí také slot pro až 512GB paměťovku.

Benchmark testy

Líbilo se nám podporuje paměťové karty

Výdrž baterie: nezklame vás

V útrobách tabletu je baterie s kapacitou 8 200 mAh, která dodává dostatek energie na 10hodinové sledování filmů, případně 15hodinové brouzdání internetem. Velmi záleží, k čemu budete tablet používat. Pakliže si jej vezmete například jen na hodinku denně k přečtení zpráv a e-mailů, budete nabíjet dvakrát týdně. Nabíjení zabere více než 3 hodiny, neboť tablet podporuje výkon jen 15 W. Dodávaná nabíječka je bohužel ještě slabší, pouze 10W.

Líbilo se nám dobrá výdrž

Nelíbilo se nám dlouhé nabíjení

Prostředí: v čistotě je síla

Stejně jako telefony Nokia, i tablet vsadil na takřka čistý Android, bohužel ve starší verzi 11. Výrobce však garantuje dvě velké aktualizace, což znamená, že se na tablet dostane Android 12 i 13. V celém prostředí je navíc trojice aplikací (Netflix, Spotify a ExpressVPN). Praktický je režim Entertainment Space, který sdružuje všechny aplikace přinášející streamovací zábavu. Jde například o YouTube, Twitch, Netflix, Hulu či Google Filmy. V ideálním případě máte vše na jednom místě a nemusíte skákat z aplikace do aplikace. Praktický je také dětský režim, kde určujete, jaké nabídky a aplikace mají být přístupny těm nejmenším. Menší kaňkou na kráse je ignorace aktualizací, tablet se spoléhá na srpnové bezpečnostní záplaty, tedy půl roku staré.

Líbilo se nám přehledné prostředí

příslib Androidu 13

Nelíbilo se nám zatím žádné aktualizace

Konektivita: včetně GPS

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac a Bluetooth 5.0 je samozřejmostí, stejně jako USB-C. Někoho by ještě potěšil infraport nebo NFC, ale obojí bohužel chybí. Tablet však zvládá mobilní datové přenosy LTE. I přes podporu nanoSIM však s tabletem nelze telefonovat ani posílat SMS, tyto volby jsou zablokované. Potěší, že nechybí GPS pro navigování. Tablet si tak můžete vzít i na cesty.

Líbilo se nám mobilní datové přenosy LTE

podporuje GPS

Fotoaparát: s tabletem stejně fotit nebudete

S tabletem bude asi fotit málokdo, tím spíše s takto velkým, ale fotoaparát na zadní straně je. Počítejte s 8megapixelovým rozlišením, automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Kvalita však málokoho oslní, nebojíme se ji dokonce nazvat vyloženě podprůměrnou. Na druhou stranu, velký nedostatek to u tabletu skutečně není. Záznam videa je možný, ale kvalita je rovněž bídná i přes Full HD rozlišení.

Na čelní straně je připravena kamerka pro například videohovory. Má 5 megapixelů a k tomuto účelu poslouží dobře. Pro selfies se však příliš nehodí.

Nelíbilo se nám nekvalitní fotoaparát

Zhodnocení

Nokia T20 se na českém trhu objeví až v průběhu března, přičemž na Slovensku si jej můžete pořídit už nyní, exkluzivně v nabídce operátora Orange. Přesná česká cena prozatím stanovena nebyla, ale nepřesáhne hranici 6 tisíc korun. Do segmentu levnějších tabletů se tak dostane zajímavá volba pro všechny, kteří hledají zařízení s větším displejem, na kterém lze pohodlně konzumovat internet, zprávy i multimédia na cestách. To vše totiž Nokia T20 bravurně zvládá. Displej má kvalitní, paměť lze rozšiřovat a prostředí funguje obstojně. Jeho hlavní zbraní bude podpora mobilních sítí. Za tuto cenu na trhu příliš zajímavých tabletů nenajdeme, a tak má Nokia T20 umetenou cestu k prosazení se.

Konkurence

Pokud oželíte podporu mobilních sítí, možná vás zaujme Realme Pad za obdobnou cenu. Má však například ještě lepší čtyři reproduktory. Tablet je také o něco lehčí.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme Pad 64+4 GB Rozměry 246,1 × 155,9 × 6,9 mm , 440 g Displej TFT IPS, 10,4" (2 000 × 1 200 px) Fotoaparát 8 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor MediaTek helio G80 , 2×2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 64 GB , microSDXC Akumulátor 7 100 mAh

Zmínit můžeme ještě Samsung Galaxy Tab A8, který rovněž jako Nokia podporuje mobilní sítě. Jasně však ukazuje, že najít tablet s podporou LTE je velice těžké, protože tento Samsung bude oproti Nokii T20 minimálně o tisíci korunu dražší.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Tab A8 LTE Rozměry 246,8 × 161,9 × 6,9 mm , 508 g Displej TFT IPS, 10,5" (1 920 × 1 200 px) Fotoaparát 8 Mpx Procesor 8×2 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 64 GB , microSD Akumulátor 7 040 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz