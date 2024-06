Malý a růžový, takový má být tablet HMD Tab Lite

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Společnost HMD Global již připravuje nová zařízení téměř výhradně pod svým logem a nebýt několika nových tlačítkových Nokií, došlo po desítkách let ke kompletnímu konci mobilů Nokia. Nejde však jen o telefony, ale také o tablety. Již jsme se dočkali představení modelu T21, avšak to byla původně Nokie a výrobce ji pouze přebalil do jiných barev.

První tablet pod hlavičkou HMD tak zřejmě dorazí o něco později. Již nyní nás o něm informuje Piyush Bhasarkar skrze sociální síť X. Dozvěděli jsme se tak nejen o informace o pravděpodobném tabletu HMD Tab Lite, ale také vidíme jeho vzhled. Řeknete sami, kdy jste naposledy viděli růžový tablet? Kromě barvy brzy rozpoznáte, že půjde o menší zařízení, které míří do nižších cenových pater.

HMD TAB Lite Render, specifications and Price.



8.7" HD IPS LCD display , 560nits brightness

Unisoc T610 SoC 1.8GHz

8MP f/2.0, PDAF + 5MP Rear

4GB Ram, 64GB Storage

5500mAh battery, 18W charging

Black, Pink, Blue



WiFi + 4G: €149



Via:.@smashx_60#HMD #HMDTABLite pic.twitter.com/OpHNONcOXk — Piyush Bhasarkar (@TechKard) June 22, 2024

Například IPS displej má nabídnout 8,7" a HD+ rozlišení. Maximální jas dosáhne na 560 nitů. Výkon obstará Unisoc T610 společně se 4GB RAM. Spíše základní je rovněž 64GB úložiště. Poněkud zvláštní situace panuje kolem fotoaparátů. Zadní má 5 Mpx, čelní kamerka 8 Mpx. Ve výsledku to však smysl dává. Přeci jen bude praktičtější mít kvalitnější čelní kamerku pro videohovory.

Kapacita baterie činí průměrných 5 500 mAh a podporováno je 18W drátové nabíjení. Na závěr lze dodat, že se netřeba obávat, že by byla novinka nabízena jen v růžové. K dispozici má být také modrá a černá verze. HMD Tab Lite má zaujmout i tím, že má být vždy vybaven LTE. Cena má být jen 149 eur, tedy necelé 4 tisíce korun.