HMD Global chystá na 6. října akci, čekají se nové Nokie i tablet

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Společnost HMD Global, která stojí za současnou značkou Nokia, zveřejnila pozvánku na událost, která se koná 6. října. Doprovodný text pak oznamuje, že „naše rodina se stále rozrůstá“.

Our family keeps growing.

Coming 6.10.21 pic.twitter.com/B55fUMWAOs — Nokia Mobile (@NokiaMobile) September 20, 2021

Nejzajímavější částí sdělení je ovšem portfolio přístrojů, které se nachází na přiložené fotografii. Řada telefonů zde končí krabicí s výrazně většími rozměry, než jaké potřebuje běžný smartphone. To by mohlo naznačovat, že se dočkáme tabletu Nokia T20, o němž se už delší dobu spekuluje. Měl by mít 10" displej a jeho výbava bude nejspíše spadat do střední třídy. Naposledy to Nokia zkoušela s tabletem v roce 2015, kdy na trh přišel model Nokia N1.

Dalším očekávaným přírůstkem je Nokia G50, u které už jsou k dispozici kvalitní fotografie i video. Dále by se dalo spekulovat o modelu, jako je nedávno představená restartovaná Nokia 6310, protože snímek zachycuje i tlačítkové telefony. Nejspíše však nelze čekat zástupce segmentu nejvyšší třídy, protože ta se má ukázat až v listopadu.