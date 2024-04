Volalo vám neznámé číslo, které si chcete „proklepnout“? Google vám to usnadní

Zřejmě každý z nás se někdy setkal se situací, kdy mu nečekaně volalo neznámé číslo. Někteří na takovéto telefonáty z principu nereagují, jiní je okamžitě zvednou a někdo si nejprve raději zmíněné telefonní číslo „proklepne“ na internetu a poté případně zavolá nazpět. Zejména posledně zmíněná kategorie uživatelů pak s oblibou využívá aplikace, jež mají upozornit na různý spam, ať už jde o otravný telemarketing či třeba nevyžádané nabídky z autobazarů při prodeji auta a podobně. V tomto ohledu by mohla pomoci uživatelům i nová funkce od Googlu, která se objevila v beta verzi aplikace Telefon s označením 127.0.620688474, na kterou upozornil piunikaweb.com.

