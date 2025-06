Vlajkovku značky HONOR koupíte teď nejlevněji, dostanete k němu tablet za 3 tisíce

Fotografie: Mobil Pohotovost

Je to jen pár měsíců, co HONOR představil špičkový Magic 7 Pro, který je do dnes jedním z nejvýkonnějších a nejpokročilejších smartphonů, co kdy uvedl na trh. Nyní ho můžete sehnat levněji, a ještě navíc získat tablet HONOR Pad X8a úplně zdarma