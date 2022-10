Vivo Y35 míří na český trh. Zaujme velkou pamětí a 50Mpx foťákem

Fotografie: Vivo

Vivo na český trh přináší nového zástupce nižší střední třídy, který se opět snaží zaujmout zajímavými barevnými variantami. Model Y35 láká například 6,58" IPS displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Pod kapotou tepe Snapdragon 680, což mimochodem znamená, že můžete zapomenout na 5G. Velká škoda a těžce pochopitelný krok ze strany Vivo. Naopak můžeme být potěšeni tím, že na český trh míří vůbec nejlepší paměťová varianta přinášející 8GB RAM a navrch velkorysé 256GB úložiště. Komu by to přeci jen bylo málo, může do telefonu umístit až 1TB paměťovou kartu.

Novinka to má s výbavou jako na houpačce a aktuálně náš čeká prudký sešup dolů při pohledu na operační systém. Nasazen je totiž více než dva roky starý Android 11, to o výrobci nevypovídá nic lichotivého. Záležet se Vivo nedalo ani na fotoaparátech, hlavní fotoaparát má tradiční 50megapixelové rozlišení a zbylá duo už nestojí takřka za řeč. Jde totiž o dva naprosto zbytečné 2megapixelové objektivy pro portrétní a makro snímky. Výčet zakončuje čelní 16megapixelová kamerka pro selfies.

V útrobách telefonu je připravena baterie s kapacitou 5 000 mAh a podporou 18W drátového nabíjení. Výrobce udává, že na 70 % kapacity baterie se telefon dobije za 70 minut, což mu zajistí například energii na dvoudenní provoz, případně na 14 hodin sledování videí. Zbývá doplnit, že vyjma nepodpory 5G je telefon po stránce konektivy vybaven slušně a zvládá i NFC.

Vivo Y35 se počínaje dnešním dnem začíná prodávat na českém trhu za cenu 6 490 Kč.