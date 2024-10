Srovnali jsme Vivo X200 Pro a Vivo X100 Pro: vyplatí se počkat na upgrade?

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Vivo nám v předchozích dnech odhalilo hned tři novinky ze špičkové řady X, včetně modelu X200 Pro, se kterým jsme strávili několik dní v Číně. Ukázali jsme vám, jak vypadá, ale také jak skvěle fotí. V dnešním článku se zaměříme na rozdíly mezi modelem X100 Pro, který si stále můžete pořídit, a modelem X200 Pro, který na trh dorazí v lednu. Vyplatí se tedy počkat?

Jak se liší Vivo X200 Pro a X100 Pro? Podívejte se na naše detailní srovnání

Design: podobně neznamená špatně

X100 Pro je elegantní smartphone, a tak se Vivo rozhodlo, že u modelu X200 Pro velké změny dělat nebude. Dominantním prvkem obou modelů je kruhový modul s fotoaparáty na zadní straně, díky kterému Vivo snadno poznáte mezi konkurencí. Vivo X200 Pro přebírá periskopický fotoaparát z modelu X100 Ultra (pozor, neplést s modelem Pro, X100 Ultra se na tuzemský trh nakonec vůbec nedostal), a i kvůli tomu modul vystupuje nad okolní povrch ještě výrazněji.

Co se týče rozměrů, nové Vivo X200 Pro je nižší, užší i tenčí, a to i přes zachování stejné úhlopříčky – mohou za to menší rámečky displeje. Hmotnost je prakticky identická, v závislosti na vybrané variantě se pohybuje do 228 gramů, Vivo X100 Pro váží 225 gramů. Vivo X200 Pro si zachovalo podobnou výdrž i přesto, že má větší kapacitu baterie, a to o nezanedbatelných 600 mAh – jak už víte, Vivo se chlubí tím, že baterie v modelu Vivo X200 Pro nabízí vůbec tu nejvyšší hustotu. Co se týče srovnání odolnosti, oba modely nabízejí certifikaci IP68, čínská varianta modelu X200 Pro má pak dokonce certifikaci IP69, což znamená ochranu i proti horké vodě. Uvidíme, s jakou certifikací nakonec dorazí model X200 Pro do Evropy.

Displej: stejně velký, ale lepší

Displej nabízí stejně velkou úhlopříčku, konkrétně 6,78 palce, je opět typu AMOLED se 120Hz obnovovací frekvencí a podporuje LPTO. Zachována zůstala podpora HDR10+, X200 Pro navíc nabízí Dolby Vision. Lepší je také špičkový jas, který z původních 3 000 nitů vzrostl na 4 500 nitů. Díky velmi tenkým rámečkům 1,63 mm se zvětšil poměr displeje, který nyní zabírá více než 90 % přední strany. Zájemce jistě potěší, že displej je nově zakřivený ve všech čtyřech směrech, což bude méně vítané pro výrobce krycích skel. Rozlišení zůstalo zachováno, jde o 2 800 × 1 260 pixelů při jemnosti 453 PPI.

Vlevo X100 Pro, vpravo X200 Pro

Jsme nadšení z toho, že se Vivo po delší době vrátilo k ultrazvukové čtečce otisků prstů, která se nachází pod sklem displeje. Bohužel, nejde o extrémně velkou čtečku jako v případě modelu X80 Pro, ale přesto tento návrat potěšil.

Velkým benefitem je použití nového skla Corning Gorilla Glass Armor, které eliminuje odlesky. Na videu je tento rozdíl velmi dobře patrný, v reálu jde o působivý efekt, který výrazně zpříjemňuje ovládání telefonu na přímém slunci.

Výkonem novinka dominuje

Vivo X200 Pro je osazeno extrémně výkonným procesorem MediaTek Dimensity 9400, který je vyrobený 3nm technologií. Čipset je naprosto špičkový a v testu AnTuTu zvládne přeskočit hranici 3 milionů bodů – smartphony se Snapdragonem se pohybují na hranici 2 milionů bodů. Původní X100 Pro nabízí MediaTek Dimensity 9300, který je vyroben 4nm technologií, a i když jde stále o špičkový čipset, na kvality Dimensity 9400 zkrátka nedosahuje a navíc není tak energeticky úsporný.

Vlevo X100 Pro, vpravo X200 Pro

Myslíte si, že Vivo X200 Pro přišlo o infraport? Nebojte, nepřišlo, místo horní hrany se nově nachází v modulu fotoaparátu.

Co se naopak zhoršilo? Zmínili jsme, že Vivo X200 Pro má větší baterii, ovšem nabíjecí výkon je nižší – Vivo X100 Pro lze kabelem nabíjet výkonem 100 W, zatímco Vivo X200 Pro výkonem 90 W. Co se týče bezdrátového nabíjení, X100 Pro zvládne 50 W, zatímco X200 Pro zvládne jen 30 W – je to škoda, ale Vivo k tomu mělo důvod, který spočívá právě v novém typu baterie.

Fotoaparáty: to je to, oč tu běží

Vivo X200 Pro si pochopitelně polepšilo v oblasti fotoaparátů. Ve velkém fotomodulu, který je krytý vrstvou ZEISS T* Coating, se nacházejí tři důležité snímače: klasický širokoúhlý, ultraširokoúhlý a teleobjektiv. Hlavní chloubou je zdokonalený 200Mpx portrétní teleobjektiv se světelností f/2,67. Zvládá 3,7násobné přiblížení a funguje i jako makro kamera, samozřejmostí je optická stabilizace. X200 Pro jej přebírá z modelu X100 Ultra. Ano, teleobjektiv zvládá o trochu menší přiblížení než Vivo X100 Pro (který zvládal 4,3násobné přiblížení), ovšem výsledky teleobjektivu jsou o pořádný kus lepší.

Vlevo X100 Pro, vpravo X200 Pro

Ultraširokoúhlý snímač má stejné parametry, hlavní snímač má pak stejné rozlišení, ale lepší světelnost (f/1.6 pro X200 Pro a f/1.8 pro Vivo X100 Pro). Někoho možná zklame, že Vivo X200 Pro už nemá jednopalcový čip stejně jako Vivo X100 Pro, ovšem lepší světelnost tuto nevýhodu kompenzuje.

Na celou obrazovku posuvník zcela vpravo: Vivo X200 Pro, posuvník zcela vlevo: Vivo X100 Pro

Může se zdát, že Vivo X200 Pro má některé parametry horší, a proto bude podávat horší výsledky než model X100 Pro. Není tomu tak, Vivo nám dokázalo, že srovnávat „papírové“ hodnoty nedává příliš smysl, výsledky z Vivo X200 Pro jsou totiž naprosto fenomenální.

A ceny?

Vivo X100 Pro aktuálně pořídíte za cenu okolo 27 tisíc korun, Vivo X200 Pro by mohlo startovat na částce okolo 30 000 Kč, tedy s 10% navýšením. Lze však očekávat, že si Vivo připraví nějakou slevu pro první zájemce nebo nabídne dárky zdarma, podobně jako se to děje i u konkurenčních značek.

A jaká je tedy odpověď na naši otázku, zda se vyplatí počkat? Odpověď není snadná, ale Vivo X200 Pro nás opravdu ohromilo svými fotografickými dovednostmi, displejem bez odlesků i špičkovou kapacitou baterie. Vivo X100 Pro je však stále skvělý smartphone, a pokud by jeho cena navíc ještě klesla, mohlo by se jednat o velmi zajímavou alternativu, navíc s rychlejším nabíjením.