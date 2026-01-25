mobilenet.cz na sociálních sítích

Vivo X300 Pro je fotomobil roku. Teď je o 5,5 tisíce levnější a s fotokitem zdarma

Fotografie: Mobil Pohotovost
  • Vivo X300 Pro je aktuálně nejlepší fotomobil prodávaný v Česku
  • Teď je ve slevě, s bonusem a dvojící dárků
  • Dostanete k němu zdarma i fotokit v hodnotě 5 tisíc

Král fotomobilů VIVO X300 Pro se i v novém roce mimořádně vyplatí. Nejen, že loňský bestseller chytíte za akční cenu, ale navíc k němu získáte rovnou dva dárky v celkové hodnotě 5 598 Kč. Cenu vlajkovky můžete snížit o dalších 2 500 Kč, a to díky výkupnímu bonusu, který právě teď získáte v Mobil Pohotovosti.

Fotomobil za nejlepší cenu

Vivo X300 Pro znovu potvrzuje, že patří mezi absolutní špičku mobilního focení. Míří přímo na ty nejnáročnější uživatele, jelikož kombinuje prémiové snímače a legendární optiku Zeiss. O plynulý chod se stará nejnovější čipset MediaTeku a samozřejmostí je i velká 5 440mAh baterie s rychlým nabíjením.

Právě teď k vlajkovce získáte dva dárky. Jedním z nich je imaging grip kit v hodnotě 4 999 Kč, který z telefonu udělá skutečný fotografický zážitek. Má fyzickou spoušť a drží se jako klasický foťák. Druhým dárkem je 90W nabíječka Vivo FlashCharge v hodnotě 599 Kč.

Vivo X300 Pro

V Mobil Pohotovosti teď pořídíte Vivo X300 Pro ve slevě za 31 990 Kč. Pokud navíc prodáte svůj starý telefon, získáte výkupní bonus 2 500 Kč, díky kterému cena klesne ještě níž. K tomu všemu lze využít velkou 50% slevu na teleobjektiv ZEISS 2.35x.

Cena po slevě a bonusu:

Skvěle vychází i základní model Vivo X300 za 24 990 Kč (běžně 26 990 Kč), ke kterému také získáte dárek v podobě FlashCharge 90W nabíječky.

