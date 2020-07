Objeví se macOS i na iPhonech? Apple údajně pracuje na prototypu

Uživatel s přezdívkou Mauri QHD se na Twitteru podělil o informaci, podle níž v současnosti Apple testuje možnost používat macOS na iPhonu. Dle jeho zdrojů by se mělo jednat o podobné řešení jako v případě režimu DeX od Samsungu. Teoreticky by tak mohlo být možné připojit iPhone k obrazovce a spustit na plnohodnotný počítačový OS.

iPhone with MacOS



Apple working on Linda/Dex type of prototypes

the software work on it is insane

i cant even tell you how excited they are about the whole thing 🤯



im hearing