Velký výrobce údajně zabalil řadu ohebných modelů. Kdo musel z kola ven?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Telefony se skládací konstrukcí a ohebným displejem zažívají do jisté míry rozvoj a na trhu jich každým rokem přibývá, byť možná pomaleji, než se předpokládalo. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o jasně nastolený trend, na který naskočí drtivá většina výrobců, nemusí tomu tak být. Naznačuje to prozatím nepotvrzená zpráva z čínského serveru 163.com, ze které se dozvídáme, že 13,6% růst skládacích mobilů na čínském trhu zůstal za očekáváním a má to mít následky.

Tím má být konec výroby skládacích telefonů pro jednoho z předních výrobců. Právě malý meziroční růst na čínském trhu má zapříčinit, že už se to ne všem výrobcům bude dále vyplácet. Bohužel jsme se nedozvěděli, o jakého výrobce by mělo jít. Vylučovací metodou však lze vytipovat adepty, kterých by se to mohlo týkat.

S největší pravděpodobností se to netýká výrobců Tecno a Infinix, kteří své skládací modely uvedli teprve v posledních měsících, například model Infinix Zero Flip. Zřejmě se konkurence nestala osudnou ani pro Xiaomi. Jeho dvě modelové řady ohebných modelů sice nemají až tak vysoký úspěch, jak by si výrobce přál, ale právě letos to Xiaomi zkusilo i na mezinárodních trzích s modelem MIX Flip a je nepravděpodobné, že by hned došlo k tak zásadnímu přehodnocení celé strategie.

Bavit se nemusíme ani o Huawei, který platí za jednoho z vůbec předních výrobců skládacích modelů, daří se pak i Honoru. Z předních výrobců nám zůstává Vivo a Oppo. Ačkoliv Vivo zřejmě odepsalo svou řadu Flip, kdy poslední model je již bezmála dva roky starý, letos přivedlo na globální trhy variantu Vivo X Fold3 Pro. Oproti tomu Oppo představilo poslední skládací telefon před více než rokem a k žádné události se v jeho případě neschyluje.

Až čas ukáže, zda byla zpráva pravdivá a jeden z výrobců vyklidí segment skládacích telefonů, nebo jde například jen o drobný výkyv v jinak zatím stabilně rostoucím trhu.