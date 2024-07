Přecházíte z Androidu na iOS? Apple představil novinku, která vám ulehčí život

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Zřejmě každý majitel smartphonu alespoň jednou uvažoval o tom, jaké by to bylo, kdyby „přešel na druhou stranu“, tedy změnil operační systém z Androidu na iOS či naopak. Apple a Google v oblasti migrace uživatelů z jednoho systému na druhý naštěstí spolupracují, a tak byla nyní nově představena praktická vychytávka pro ty, kteří chtějí přesunout fotografie a videa z Fotky Google do Fotky na iCloudu. Jedná se svým způsobem o doplněk nástroje představeného v roce 2021, který umožňuje snadno přesunout fotografie a videa z Fotky na iCloudu do Fotky Google.

Spolupráce dvou technologických gigantů je součástí tzv. Data Transfer Initiative, což je open-source iniciativa zaměřená na snadnou přenositelnost dat napříč různými platformami. V blogovém příspěvku dostupném na dtinit.org se tak dozvíme, že tato funkce (tedy přesouvání fotografií a videí z Fotky Google do Fotky na iCloudu) dorazí v následujících týdnech. Data Transfer Initiative je každopádně důležitým krokem k o něco snadnějšímu přechodu mezi dvěma různými technologickými ekosystémy.

„Počínaje dneškem rozšiřují společnosti Apple a Google nabídku přímého přenosu dat a umožňují uživatelům aplikace Fotky Google přenášet své sbírky přímo do aplikace Fotky na iCloudu. Tím se doplňují a prohlubují stávající přenosy, které byly poprvé umožněny z Fotky na iCloudu do Fotky Google, a naplňuje se hlavní zásada iniciativy pro přenos dat (DTI), kterou je reciprocita. Nabídka od společností Apple a Google bude zavedena v průběhu příštího týdne a je nejnovějším nástrojem využívajícím technologický stack projektu DTP (Data Transfer Project) s otevřeným zdrojovým kódem, který se připojuje ke stávajícím nástrojům pro přímý přenos, jež jsou dnes k dispozici miliardám lidí a které nabízejí DTI a její zakládající partneři Apple, Google a Meta,“ uvádí se ve vyjádření zástupců DTI.

Na rozdíl od různých dalších nástrojů pro transfer dat (nejen fotografií, ale třeba i zpráv apod.) při přenosu obsahu z Fotky Google do Fotky na iCloudu nedojde k jejich smazání na původní platformě. Zároveň není potřeba soubory nejprve stáhnout k tomu, aby je bylo možné přenést, vše se odehraje přímo mezi Googlem a Applem. Proces může trvat několik hodin, ale také i několik dní, vše se odvíjí od množství dat, která budou přenesena.