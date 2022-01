V redakci jsme přivítali Vivo Y01, jeden z nejlevnějších telefonů s Androidem

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Do kategorie vůbec nejlevnějších telefonů s Androidem jsme na českém trhu přivítali novinku v podobě Viva Y01, které již dorazilo do naší redakce. Výrobce se od začátku snaží, aby budoucí uživatelé měli od začátku vše, co by jen mohli potřebovat. Kromě telefonu se tak v základním balení nachází USB kabel, nabíječka a také ochranné silikonové pouzdro.

Telefon se vás pokusí zaujmout líbivou modrou zadní stranou, která má na povrchu vroubkování, díky čemuž vás nebudou trápit otisky prstů ani případné budoucí oděrky. Vivo Y01 není nijak přerostlé a poměrně dobře padne do ruky. Samozřejmě působí jako velmi obyčejný telefon, avšak to je s přihlédnutím k ceně očekávatelné. Velkou kaňku na kráse naleznete na spodní hraně. Vivo zřejmě někde našlo staré zásoby a do novinky roku 2022 nasadilo dávno přežité microUSB. Nenáročnému uživateli to sice nijak vadit nebude, ale z dlouhodobého hlediska Vivo pouze prodlužuje nezbytně nutnou dobu přechodu ze starého na nový konektor.

Displej je dostatečně velký, na úhlopříčce 6,51" operuje HD+ rozlišení. Nemusí se to zdát jako dostatečné, ale u levných mobilů je o standard. Naopak oceňujeme, že displej dobře reaguje na dotyk. V horní části je drobný výřez pro čelní fotoaparát, pomocí kterého lze mobil zabezpečit. Rozpoznání obličeje je kromě kódu jedinou možností, čtečka otisků prstů totiž chybí.

Cenově dostupný smartphone má základní výbavu, je třeba se tak spokojit s 3GB RAM a 32GB úložištěm. Po prvním zapnutí pro vás zbývá přibližně 23 GB, což není špatné. Navíc nechybí podpora paměťových karet. Pochvalu si telefon vysloužil prostředím. Nabízí Android 11 s nadstavbou Funtouch OS, ale především v podstatě aktuální bezpečnostní záplaty platné k prosinci 2021. Doufejme, že softwarová podpora výrobci vydrží.

Běžná cena Viva Y01 na českém trhu činí 2 990 Kč, avšak až do konce ledna jej můžete pořídit o tři stovky levněji, tedy za 2 690 Kč. Novinku na trhu v redakci nadále testujeme. Pokud vás cokoliv zajímá, neváhejte a zeptejte se nás v diskuzi pod článkem.