Vivo postupně zaplňuje český trh a nyní přišel čas i na nejnižší kategorii, respektive pomyslný vstupní smartphone pro nenáročné uživatele, případně děti. Vivo stlačilo cenu pod 3 tisíce korun, což však mělo za následek, že líbivě modrý telefon oholilo až na kost. Ve výbavě dokonce chybí i dnes už jinak samozřejmá čtečka otisků prstů.

Vivo je zaběhnutým velkým světovým výrobcem. Na českém trhu se však teprve rozkoukává a patří mezi nováčky. Zkouší zaujmout různými modely, což znamená, že nabídku rozšiřuje do různých cenových pater. Začátek roku 2022 se nese ve znamení zcela základního modelu Vivo Y01, který se prodává za necelé 3 tisíce korun a nabízí pomyslný základ pro ty, kteří například doposud chytrý telefon neměli. Povedlo se čínskému výrobci připravit povedený a levný mobil, nebo na výbavě šetřil příliš?

Technické parametry Vivo Y01 Kompletní specifikace Konstrukce 164 × 75,2 × 8,3 mm , 178 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,51" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 13 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset MediaTek helio P35 , CPU: 4×2,3 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 3 GB , vnitřní paměť: 32 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Android 11 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost leden 2022, 2 999 Kč

Obsah balení: vše potřebné

Výrobce se od začátku snaží, aby budoucí uživatelé měli od začátku vše, co by jen mohli potřebovat. Kromě telefonu se tak v základním balení nachází USB kabel, nabíječka a také ochranné silikonové pouzdro.

Líbilo se nám silikonové pouzdro v balení

Konstrukční zpracování: obyčejný plast

Telefon se vás pokusí zaujmout líbivou modrou zadní stranou, která má na povrchu vroubkování, díky čemuž vás nebudou trápit otisky prstů ani případné budoucí oděrky. Vivo Y01 není nijak přerostlé a poměrně dobře padne do ruky. Samozřejmě působí jako velmi obyčejný telefon, avšak to je s přihlédnutím k ceně očekávatelné.

Naopak potěší, že navzdory levným plastům, které jsou na dotyk obyčejné, působí pevně. Telefon by tak mohl i něco vydržet. Příjemný překvapením je i tenká konstrukce s tloušťkou pouhých 8,3 mm či hmotnost 178 gramů. Vivo Y01 tak můžete snadno nosit i v kapse a nevíte o něm.

Tlačítka na pravém boku se tisknou vcelku pohodlně a vždy víte, že jste požadovaný úkon skutečně provedli. Bohužel na boku ani na zádech není čtečka otisků prstů. Je to poměrně škoda. Jde o praktickou funkci, která se už dostává i mezi levné telefony, avšak Vivo ji ignoruje.

Líbilo se nám matná záda

líbivá modrá varianta

nízká hmotnost

Nelíbilo se nám velmi obyčejný vzhled

chybí čtečka otisků prstů

Displej: nezbytný základ

Čelní straně dominuje poměrně velký 6,51" displej, rámečky jsou vcelku v normě, na levný telefon poměrně malé. Kapkovitý výřez pak asi nikoho nepřekvapí. Líbí se nám barevné podání, solidní je i čitelnost či rozsah jasu, kdy je displej dobře čitelný i venku. HD+ rozlišení zde nepředstavuje žádnou tragédii, rastru si běžně nevšimnete a v této cenové hladině jde o standard. O ochranu displeje se stará spíše běžné tvrzené sklíčko, které výrobce nijak nespecifikuje. Někomu by se však hodila informační dioda, nicméně chybí.

Líbilo se nám dostatečně velký displej

Nelíbilo se nám chybí informační dioda

Zvuk: obyčejná klasika

Na spodní hraně umístěný reproduktor je vhodný jen pro vyzvánění. Hlasitý je skutečně dost, avšak kvalitou nijak zásadně neoplývá. Výstup skrze 3,5mm jack pak uspokojí všechny nenáročné posluchače. V této kategorii si tak Vivo Y01 připisuje průměrný a všemi požadovaný minimální výkon.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: dostatečný

Cenově dostupný smartphone má základní výbavu, je třeba se tak spokojit s 3GB RAM a 32GB úložištěm. Po prvním zapnutí pro vás zbývá přibližně 23 GB, což není špatné. Navíc nechybí podpora až 512GB paměťových karet. Neopomeneme zmínit ani procesor, kterým je MediaTek Helio P35. Nejde o nijak oslnivou kombinaci. Dokud na telefon nespěcháte a nespouštíte kde co, je vše relativně v pořádku. Poměrně brzy však lze narazit na limity a pocítíte, že chod není tak svižný. Jinými slovy, levný telefon není určen pro náročné uživatele.

Líbilo se nám podpora paměťovek

Nelíbilo se nám slabší procesor

jen 3GB RAM

Výdrž baterie: konečně nadprůměr

Velkým tahákem bude baterie s velmi solidní kapacitou 5 000 mAh. To je s ohledem na displej a procesor dobrá hodnota. Ve výsledku se můžete těšit s velkým pohodlím na dvoudenní výdrž i při středně náročném používání. Pakliže bude Vivo Y01 sloužit méně náročným uživatelům, vyšplhá se výdrž i na tři dny. Nabíjení může probíhat pouze drátově a standardním výkonem 10 W, kterým se celá baterie nabije za 2,5 hodiny. Na rychlé nabíjení se tak bohužel nedostalo.

Líbilo se nám dobrá výdrž

Nelíbilo se nám velmi dlouhé nabíjení

Konektivita: bez placení

Po datové stránce nabízí Vivo Y01 především LTE Cat 4 s maximální rychlostí 150 Mb/s při downloadu a 50 Mb/s při uploadu. Z dalších možností bezdrátového připojení máte samozřejmě k dispozici i Wi-Fi 802.11 b/g/n, což mimochodem znamená, že smartphone nezvládá pásmo 5 GHz. Dostalo se také na GPS a GLONASS, a tak lze mobil využít pro navigování. Zbývá zmínit ještě Bluetooth 5.0 pro blízkou konektivitu. Máme zde však i velké kaňky na kráse. Telefon nemá NFC, což znamená, že s ním nemůžete bezkontaktně platit. Co je ale snad ještě horší, je nasazení microUSB do novinky pro rok 2022. Vivo tímto krokem prodlužuje utrpení, které přináší každá změna konektorů. Nutno říci, že již dost levných telefonů přešlo na USB-C.

Nelíbilo se nám staré microUSB

nepodporuje NFC

Fotoaparát: jen na momentky

Na zadní straně telefonu jste si jistě všimli modulu pro fotoaparát. Ano, záměrně píši jednotné číslo, protože ačkoliv se telefon snaží tvářit, že je komplexně vybaven, má jen jediný fotoaparát. Jinými slovy: nabízí to, co telefony před několika lety. Počítejte tak se 13megapixelovým snímačem s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou.

Výsledné snímky jsou průměrné kvality. Za dobrého světla jsou použitelné, ale pokud je budete prohlížet například na televizi, můžete si všimnout, že občas nejsou dokonale ostré a tu a tam se slévají detaily. Na druhou stranu, na momentky pro displej telefonu fotoaparát plně postačuje.

Záznam videa je umožněn v Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu, avšak obrazová ani zvuková kvalita příliš nenadchne.

Na čelní straně, v kapkovitém výřezu displeje, se nachází základní 5megapixelová kamerka, která svou kvalitou pro selfies příliš nepostačuje. Její využití bychom viděli spíše pro videohovory.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Nelíbilo se nám spíše podprůměrná kvalita fotoaparátů

Software: zatím fajn

V mobilu se dle informací v nastavení nachází Android 11, avšak přítomnost některých aplikací v úpravě Go dává tušit, že možná půjde o odlehčenou verzi Android 11 Go. Na každý pád se výrobce snažil vše vyladit tak, aby telefon fungoval co možná nejlépe. Minimálně po prvních týdnech je používání až překvapivě svižné. Potěší také prosincové bezpečnostní záplaty, tedy takřka nejnovější. Snad tato podpora výrobci vydrží co nejdéle.

Líbilo se nám dobrá optimalizace

Zhodnocení

Vivo Y01 je sympatický levný telefon, který může být váš za necelé 3 tisíce korun. V této cenové hladině nelze čekat zázraky. Má na první pohled vše, co byste snad mohli potřebovat. Jednoznačně je tedy vstupenkou do světa chytrých telefonů. Mějte však na paměti, že vás při snaze o trochu rozletu rychle vrátí na zem. Chcete mít v mobilu více her či aplikací? Smůla, paměť je malá a procesor málo výkonný. Budete chtít častěji fotit? Bohužel, fotoaparát není příliš kvalitní. Chtěli byste zkusit pohodlné placení mobilem? Kdepak, NFC chybí. Potěší tak především dobrá konstrukce, slušný displej a hlavně dlouhá výdrž.

Konkurence

Velkým konkurentem bude například Xiaomi Redmi 9C, které se nabízí za stejnou cenu, avšak dokáže vám nabídnout NFC. Pro mnohé to může být vcelku pádný argument.

Přejít do katalogu Xiaomi Redmi 9C NFC 3+64 GB Rozměry 164,9 × 77 × 9 mm , 196 g Displej TFT IPS, 6,53" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 13 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor Paměť RAM: 3 GB , úložiště: 64 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Za zmínku pak stojí ještě Motorola Moto E7 Power, která je sice o něco starší, ale při takřka shodné ceně nabízí větší operační paměť a dokonce i dvojnásobný úložný prostor, který se hodí vždy.

Přejít do katalogu Motorola Moto E7 Power Rozměry 165 × 75,9 × 9,2 mm , 200 g Displej TFT IPS, 6,5" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 13 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor MediaTek helio G25 , Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 64 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz