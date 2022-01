Vivo Y01 je novinka s velkou baterií pro absolutně nenáročné

Fotografie: Vivo

Vivo se pokouší proniknout do segmentu těch nejlevnějších zařízení s Androidem a na český trh uvedlo nový model Y01. Na první pohled jde o základní telefon, což dokazuje například 6,51" displej jen s HD+ rozlišením. O výkon se stará MediaTek Helio P35 a 3GB RAM. Zdá se vám to málo? Nám také, avšak Vivo na vše myslelo. Nasazen je totiž výrazně odlehčený Android 11 Go, který má malé nároky na výkon i interní paměť. Tudíž tolik nevadí jen 32GB úložiště. Navíc jsou podporovány až 1TB paměťové karty.

Příslušnost k základním telefonům dokazuje i jediný fotoaparát na zadní straně se 13 megapixely. Čelní kamerka má běžných 5 megapixelů. Hlavním trumfem mobilu bude baterie s kapacitou 5 000 mAh, u které budou dva dny výdrže na nabití hračkou. Naopak nabíjení výkonem 10 W patří k pomalejším. I u levného smartphonu zamrzí absence NFC, kvůli čemuž s telefonem bezkontaktně nezaplatíte.

Vivo Y01 se začne od 10. ledna prodávat na českém trhu, přičemž cena je stanovena na 2 999 Kč. V období od 10. do 30. ledna je však přichystána akce se slevou 300 Kč, novinku tak zakoupíte za 2 699 Kč.