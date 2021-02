V Praze testují aplikaci, která vás upozorní na riziko srážky s tramvají

Fotografie: pozortramvaj.cz

Celkem 97 tramvají, které DPP nasazuje na pravidelné linky č. 9, 11 a 22, je v rámci pilotního provozu vybaveno speciálním vysílacím zařízením Safe, které pomocí technologie Bluetooth komunikuje s aplikací „Pozor tramvaj!“. Tu si mohou uživatelé do svých chytrých mobilních telefonů kdykoliv bezplatně stáhnout z App Store nebo Google Play a zapojit se do jejího testování. „Pozor tramvaj!“ je bezpečnostní aplikace, po nainstalování a intuitivním nastavení uživatelských preferencí v menu běží v telefonu na pozadí. V aplikaci si lze vybrat ze dvou základních režimů: „při používání telefonu“, který je nastaven jako výchozí, a „plná verze/dětský režim“. V prvním případě dostane uživatel upozornění na nebezpečí pouze v případě, telefon používá, ve druhém případě se tak stane, i když je aplikace vypnuta a telefon uspaný.

Aplikace Pozor tramvaj!

„Ve chvíli, kdy se uživatel na ulici či v autě nevěnuje dopravní situaci, ale svému mobilnímu telefonu, například píše nebo čte SMS zprávu, e-mail či post na sociálních sítích, poslouchá hudbu, telefonuje nebo má spuštěnou navigaci, a blíží se tramvaj vybavena vysílacím zařízením, aplikace ‚Pozor tramvaj!‘ majitele telefonu důrazně upozorní na blížící se nebezpečí střetu. A to jak zvukově – typickým varovným zvoněním, které známe z tramvají, tak i obrazově – blikáním výstrahy na displeji telefonu doplněným o vibraci přístroje. Při poslouchání hudby ztiší přehrávanou skladbu, v případě že uživatel aktuálně využívá jiné aplikace, aplikace ‚Pozor tramvaj!‘ přeruší práci s nimi a překryje je důrazným varováním,“ vysvětluje princip fungování aplikace „Pozor tramvaj!“ Lukáš Rajsner, ředitel společnosti Safe Public Transport. Varování se automaticky spustí, jakmile je blížící se tramvaj zhruba 100 až 120 metrů od uživatele, v závislosti na typu mobilního telefonu. Některé telefony na signál z vysílacího zařízení reagují velmi rychle, některé pomaleji, rozpětí tak může být 80 až 140 metrů.

V případě, že uživatel svůj telefon nepoužívá, neposlouchá na něm žádnou hudbu, tj. je v klidovém režimu, aplikace „Pozor tramvaj!“ nevydává žádné varování před blížící se tramvají. Předpokládá totiž, že se uživatel plně věnuje dopravní situaci. Žádné upozornění uživatel nedostane ani v případě, že svůj telefon sice používá, je ale více než 120 metrů od blížící se tramvaje, např. kráčí po chodníku vedle tramvajové tratě. „Je to určitá pojistka vůči tomu, aby uživatelé nebyli zbytečně obtěžováni varováním na blížící se tramvaje v situacích, které mají plně pod svou kontrolou, nebo se jich to netýká,“ dodává Lukáš Rajsner.

Tramvaje DPP, které jsou vybaveny vysílacím zařízením Safe, jsou viditelně zvenčí i zevnitř u dveří označeny samolepkou „Pozor tramvaj!“ s QR kódy na stažení aplikace. V rámci rotace a nasazování tramvají do provozu se může stát, že vůz se zařízením Safe se objeví i na některých jiných linkách než na č. 9, 11 nebo 22. Cestující, kteří by se chtěli zapojit do testování aplikace, mohou svoji zpětnou vazbu poslat prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách projektu pozortramvaj.cz, v případě technických potíží je možné kontaktovat infolinku na čísle 588 88 22 66, která je v provozu o pracovních dnech od 9:00 do 17:00.

„I když v loňském roce klesl v Praze celkový počet srážek tramvají s chodci a poprvé za 15 let ani jedna z nich neskončila smrtí chodce, ročně registrujeme v souhrnu stovky střetů tramvají s chodci, cyklisty a motoristy. Výsledkem jsou nejen zranění, ale také vysoké materiální škody, mimořádné události blokující provoz v Praze a v konečném důsledku nezřídka dočasné vyřazení poškozené tramvaje z provozu, kterou je nutné opravit. Od projektu ‚Pozor tramvaj!‘ si slibujeme snížení počtu střetů s tramvajemi a zvýšení bezpečnosti dopravního provozu. Pilotní provoz na třech páteřních linkách bude probíhat do konce letošního června a budeme rádi, pokud se do něj zapojí co nejvíce uživatelů. V létě jej vyhodnotíme a podle výsledků se rozhodneme, jestli vysílací zařízení nainstalujeme do všech našich tramvají. Pokud by se tak stalo, bylo by to unikátní řešení, které minimálně v Evropě zatím nikde není v takové míře rozšířeno. A pokud by se nám díky tomu podařilo zachránit další lidské životy, nebo zabránit zbytečným zraněním, tak to budeme považovat za úspěch,“ uvedl Milan Slunečko, vedoucí jednotky Správa vozidel tramvaje DPP.

Jednou z nejčastějších příčin střetů automobilů s tramvajemi je nedání přednosti projíždějící tramvaji při odbočování vlevo přes kolejový svršek. Aplikace „Pozor tramvaj!“ proto myslí i na motoristy. Řidiče včas upozorní na blížící se tramvaj, pokud mají ve svém mobilu zapnutou navigaci, např. Waze nebo svůj telefon propojen s infotainmentem vozidla pomocí CarPlay, Android Auto či Android Automotive.

V další fázi projektu je v plánu rozšířit aplikaci o schopnost rozeznávat aktivitu uživatele, tj. chůzi, běh nebo jízdu na kole či autem, doplnit GPS lokací tramvajových tratí, křížení tramvajových tratí se silnicí a GPS lokací nebezpečných míst, což by umožnilo zpřesnění aktivace varování. Současně s tím DPP a Safe Public Transport připravují testování přechodových hlásičů, které by v budoucnu mohly sloužit na rizikových místech, jako jsou rušné přechody přes tramvajové tratě nebo ty s omezeným výhledem. Přechodový hlásič by včas akusticky i vizuálně chodce upozornil na přijíždějící tramvaj.

První testy s vysílacími zařízeními Safe realizovaly DPP a Safe Public Transport loni v dubnu v běžném provozu na dvou tramvajích na lince č. 9. Důležité bylo zejména ověření intenzity a dosahu vysílaného signálu v zastavěných oblastech v centru Prahy, nastavení nejvhodnější reakční vzdálenosti a zjištění míry vlivu povětrnostních podmínek na kvalitu přenosu. Druhé kolo testů pak proběhlo loni o letních prázdninách.

