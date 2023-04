Uživatelé v ČR se dočkali vylepšených Apple Map. V čem jsou lepší?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Není žádným tajemstvím, že se Apple snaží již několik let dohnat popularitu Google Map a přetáhnout jejich uživatele k sobě. K tomu by mu měla dopomoct i nejnovější aktualizace Apple Map, která je dostupná v Rakousku, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Slovinsku a České republice. Co konkrétně tato aktualizace přináší a vylepšuje?

Vylepšení pro řidiče, ale i ostatní

Na apple.com se můžeme dozvědět že kupříkladu samotná navigace pomocí Apple Map je nově přesnější i srozumitelnější z hlediska rozpoznatelnosti jednotlivých cest, budov, parků, letišť nebo nákupních center. Stejně tak v mapách můžeme najít velmi pěkně zpracované 3D modely některých míst, jako je například Obří kolo ve vídeňském zábavním parku Prátr.

„Mapy Apple představují nejlepší způsob, jak prozkoumávat svět a navigovat se v něm, zároveň chrání vaše soukromí. Jsme rádi, že díky novým funkcím, které dnes zavádíme, můžeme tento zážitek zprostředkovat ještě většímu počtu uživatelů,“ řekl Eddy Cue, senior viceprezident divize služeb společnosti Apple. „Mapy byly od základu přepracovány, mají lepší navigaci, bohatší detaily, přesnější informace o místech a pozoruhodné funkce, které umí jen Apple, jako je Look Around, Natural Language Guidance a další. Uživatelé teď mohou snadněji než kdy dřív najít místa, která mají rádi, a dostat se tam, kam mají namířeno.“

Vylepšen byl rovněž tzv. Natural Language Guidace, což jsou hlasové pokyny Siri, které mají být nově mnohem srozumitelnější a má být snazší se dle nich navigovat. Stejně tak je praktické rozpoznávání jednotlivých pruhů na silnici, čímž se minimalizuje riziko toho, že by řidiči nestihli správně odbočit. Velmi vítaná je rovněž přítomnost radarů či semaforových kamer. Další novinkou je pak možnost si na dané trase naplánovat až 15 zastávek předem, a to třeba i na Macu či iPadu a následně jen poslat trasu do iPhonu.

Další inovací je pak možnost informovat blízké o předpokládaném času dojezdu. Ti mohou zároveň sledovat, kde se dotyčný na cestě nachází a případně i kontrolovat upravený čas dojezdu. Z dalších oblíbených funkcí pak neschází možnost upozornit na nehodu, policejní radary a další, a to jednoduše nadiktováním informace hlasové asistence Siri.

Velikou radost pak udělá aktualizace majitelům elektromobilů, kteří mohou vidět návrhy nabíjecích míst, kde mohou doplnit energii. Navíc dokáží mapy brát v potaz i nadmořskou výšku a převýšení a další faktory, které mají vliv na dojezd, tedy i rozložení ideálních míst k nabíjení.

Z ostatních novinek, které necílí vyloženě na řidiče, ale jsou praktické, stojí za zmínku možnost se podívat na jednotlivá místa pomocí 3D fotografií, což je funkce, která je prozatím dostupná v Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Polsku a Slovinsku. Zajímavá je rovněž navigace uvnitř některých nákupních center, která usnadní například vyhledání toalet či konkrétního obchodu.