Už i Apple. #AppleToo má přes 500 příběhů o toxickém pracovním prostředí

Bývalý CEO Applu Steve Jobs byl mimo jiné znám svým drsným chováním vůči zaměstnancům. Jeho drsné výbuchy vzteku následované motivačními proslovy se staly vděčným materiálem pro všechny filmaře, kteří se snažili přenést jeho životní příběh na stříbrné plátno. Nejeden zaměstnanec už na vlastní kůži poznal, že hranice mezi motivací k vyšším výkonům a šikanou je často tenká a hlavně nezřetelná. Jak ukazuje stránka AppleToo, za nablýskanou fasádou společnosti se skrývá docela drsné prostředí. To platí hlavně pro zaměstnance ze znevýhodněných menšin, kteří jsou zde vystaveni nejrůznějším formám útlaku. Stránka vznikla hlavně proto, že tyto stížnosti oddělení lidských zdrojů (HR) vytrvale ignoruje a programově zametá pod koberec.

Reportáže na některých zpravodajských serverech (například theverge.com) však přišly s tvrzením, že za celou iniciativou stojí asi 15 nespokojených zaměstnanců, což je v celkovém počtu zanedbatelné číslo.

So far, we've received nearly 500 responses, and hundreds of stories of racism, sexism, discrimination, retaliation, bullying, sexual and other forms of harassment, and sexual assault that happened at the hands of a colleague off of campus.



The main thread? Being ignored by HR.